ГУР: Российские власти сбежали из нескольких поселков возле границы с Украиной 2 27.05.2023, 8:09

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Восстание, вызванное бойцами РДК и легиона «Свобода России», набирает обороты.

В Белгородской области РФ, где остаются отряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК) и легиона «Свобода России» (ЛСБ), ряд населенных пунктов уже не контролируются Кремлем.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, на территории Белгородской области восстание продолжается и набирает обороты и масштабы. Некоторые поселки, расположенные недалеко от границы с Украиной, российские власти уже оставили.

При этом в ГУР не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь.

«Есть несколько поселков на приграничье, из которых фактически ушли рашистские власти. В принципе там сейчас нет власти ни одной», - сказал Юсов.

Он добавил, что представители повстанцев и движения сопротивления «сейчас активно действуют, в том числе, и в столичном регионе».

В украинской разведке добавляют, что пока серьезных столкновений и боев российских повстанцев в Белгородской области и регулярными войсками нет, и его «мы увидим позже», поскольку российский диктатор Владимир Путин пока держит основные силы ВР РФ в Украине, как оккупационный контингент.

Юсов добавил, что операция РДК и ЛСР показали всему миру, что «король голый», кремлевский режим истощен и не может организовать защиту своих границ, а тем временем «восстание только набирает обороты и масштабы».

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