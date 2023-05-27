Сайт хоккейного минского «Динамо» опубликовал некрологи по Лукашенко

Сайт хоккейного минского «Динамо» опубликовал некрологи по Лукашенко3
- 27.05.2023, 8:14
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Что происходит?
«Киберпартизаны» взломали сайт хоккейного минского «Динамо» и опубликовали там некрологи по Лукашенко.
На главной странице сайта клуба можно было увидеть разные вариации некрологов по политику, который персонально воплощает нынешний правящий режим в Беларуси.
«Сломали любимую игрушку диктатора. Чтобы напомнить прикорытникам, предателям народа и торговцам совестью, что тиран не вечен… Режим погибнет без вождя. Страна и белорусский народ продолжат жить и после его смерти», — говорится в заявлении «Киберпартизан».
В настоящий момент доступа к взломанному сайту нет.
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