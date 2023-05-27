Сайт хоккейного минского «Динамо» опубликовал некрологи по Лукашенко 3 27.05.2023, 8:14

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Что происходит?

«Киберпартизаны» взломали сайт хоккейного минского «Динамо» и опубликовали там некрологи по Лукашенко.

На главной странице сайта клуба можно было увидеть разные вариации некрологов по политику, который персонально воплощает нынешний правящий режим в Беларуси.

«Сломали любимую игрушку диктатора. Чтобы напомнить прикорытникам, предателям народа и торговцам совестью, что тиран не вечен… Режим погибнет без вождя. Страна и белорусский народ продолжат жить и после его смерти», — говорится в заявлении «Киберпартизан».

В настоящий момент доступа к взломанному сайту нет.

Как сообщал , с 9 мая Лукашенко не появлялся на публике шесть дней.

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