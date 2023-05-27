«Заплатил по счету – перестал быть подчиненным» 2 27.05.2023, 9:39

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Белорусы рассказали, кто должен платить на первом свидании.

Недавно журналисты Myfin.by опубликовали мнение женщин про то, кто же должен оплачивать счет в кафе на первом свидании, и забавные случаи во время этих встреч. В новом материале журналисты решили дать слово мужчинам.

«Оплачивает счет лидер в отношениях»

Денис Галка, CEO стартапа по мужскому половому здоровью Sequoia

Денис Галка, CEO стартапа по мужскому здоровью Sequoia

– Прочел статью про то, кто должен платить на свидании, и пришел в недоумение: так много внимания уделяется тому, что происходит в конце встречи! Почему это ставится во главу угла, а все, что было до, опускается? Впечатление ведь складывается задолго до того, как вас рассчитают.

Считаю, что если мужчина приглашает девушку на свидание, то он оплачивает счет. Если молодой человек встречается с девушкой, с которой у него исключительно деловые отношения, то тут закрывать счет он не обязан. Оплачивает счет лидер в отношениях, это демонстрация своей сильной позиции. В бизнесе это работает точно так же. Если вы в деловых отношениях встречаетесь за обедом и ваш партнер закрывает ваш счет, то это значит, что вы согласны на его предложение и являетесь ведомым в этих отношениях.

Когда мужчина хочет проявить себя, то он оплачивает счет, открывает двери, заказывает такси, решает вопросы и говорит: «Я со всем разберусь».

Есть девушка приглашает парня на свидание, то тут уже выбор за мужчиной. Если его устраивает позиция №2, то да, девушка будет платить за него. Также мужчина может отстоять свою лидирующую позицию, сделав встречный подарок. Скажем, двое идут в кино, и она купила билеты. Он не отдает за это деньги, а после сеанса ведет ее в ресторан, где оплачивает счет.

Идеально, если твоя пара вообще не видит денег. Оплатили счет картой или одной купюрой, не обсуждая, как поднялись цены или что вам включили в счет то, чего вы не заказывали. Если к счету есть вопросы, взяли его и пошли разбираться с официантом – но не в присутствии девушки!

И вообще – акцент на денежных моментах создает лишнюю неловкость, которая не добавит романтики вашему свиданию.

«Для меня существует одно правило: приглашаешь – платишь»

Кирилл Задвинский, дизайнер

Кирилл Задвинский, дизайнер

– Я был жадным мальчиком, долгое время успешно обходился квартирными свиданиями или культурными походами в театры и кино. Поэтому мой опыт в расчетах за совместное употребление еды вовсе не показателен. В кафе первый раз пришел только со второй женой. Это были те времена, которые потом стали называть 1990-е: в кафе или ресторан ходил тот, кто имел возможность его оплатить. И если уж ты приглашал кого-нибудь куда бы то ни было, то рассчитывал только на себя. Так вполне нормально было оплатить и за друга, и за подругу, если мне нужна была их компания, а у них с деньгами худо.

С тех пор для меня существует одно правило: приглашаешь – платишь. Когда приглашают меня, то сам я всегда уточняю заранее порядок расчетов, на что и рассчитываю.

Поскольку я страшный сладкоежка, то один случай запомнился мне на всю жизнь. Я тогда попал на какой-то «праздник жизни», где в меню было полно разных сладких блюд: муссы, желе, мороженое, необычные пирожные. Я там, наверное, все перепробовал. Это был единственный раз, когда за меня платила женщина. Спасибо маме за это )

Сейчас меня в кафе можно увидеть крайне редко. Я переборчив в еде, есть ряд продуктов, которые на дух не переношу, даже их малейшее присутствие в составе. С возрастом острее встал вопрос правильного питания – я всю свою жизнь в спорте, сформировались особые требования, под которые редкое меню кафе или ресторана может подстроиться. Да и вообще не люблю есть вне дома, поэтому прихожу туда только по какой-то причине, например, встретиться с кем-то по работе или с друзьями.

«Это инстинкты, а не этикет, и в этом нет ничего негативного»

Максим Карабак, бизнес-тренер

Максим Карабак, бизнес-тренер

– На личных встречах, связанных с взаимодействием мужчины и женщины, платит мужчина – однозначно и бесповоротно. В современном мире это элемент ухаживания, он лежит в подсознании и заложен природой. У любого животного есть ритуалы, когда самец демонстрирует свои премущества по сравнению с другими представителями своего пола перед самкой: павлины распускают хвосты, волки ловят добычу, современный мужчина демонстрируют платежеспособность. Это инстинкты, а не этикет, и в этом нет ничего негативного.

Если женщина платит за себя сама, она не чувствует ухаживания и, скорее всего, отношения с этим мужчиной будут сугубо деловые.

На деловых встречах демонстрация своей платежеспособности – это демонстрация силы, поэтому попытка за кого-то заплатить может быть воспринята как оскорбление. Если мы оба бизнесмены и обедаем по делу (даже если мужчина с женщиной), то каждый платит за себя.

Например, мы встречаемся в кафе с заказчицей и обсуждаем работу. Если я буду за нее платить, я буду это делать деньгами, которые она платит мне, – это абсолютно нелогично! Поэтому на деловых встречах лучше говорить официанту: «Пожалуйста, раздельный счет», – и это даже не нужно заранее оговаривать.

История из жизни:

Несколько лет назад я работал консультантом по построению бизнес-процессов с одной крупной компанией. Руководителем минского офиса была женщина, в тот момент незамужняя, и она с удовольствием принимала знаки мужского внимания. Ей предстояла командировка в один из областных городов – нужно было покритиковать местного руководителя. Она вернулась и рассказывает мне: «Ничего не получилось. Он очень невнимательно отнесся к моим замечаниям и в принципе вел себя очень надменно». Прошу ее рассказать, как все было. Оказалось, по приезде они вместе с руководителем филиала пошли обедать. Уточняю: «А кто заплатил за обед?» – «Конечно, он! Он же мужчина!» А после обеда у них состоялась деловая встреча.

Почему же он так небрежно отнесся к ее замечаниям?

В тот момент, когда он за нее заплатил, он перестал быть ее подчиненным, а стал в позицию силы и доминирования.

По сути, мужчина перестал воспринимать себя подчиненным, а ее руководителем – она уже была женщиной, которую он практически завоевал. Для того чтобы ей как руководителю компании быть в сильной позиции, нужно было как минимум разделить счет, а как максимум – заплатить за двоих!

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