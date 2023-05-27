Украинский генерал: Лукашенко очень рискует 27.05.2023, 9:52

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К ядерной кнопке диктатора не подпустят, а НАТО уже взяло его «на прицел».

Решение разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси рискованно для самопровозглашенного узурпатора Александра Лукашенко. Теперь страна и правящий в ней режим будут под плотным наблюдением НАТО.

Об этом «24 каналу» рассказал генерал армии, председатель Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж.

«Есть официальное решение о том, что никаких «кнопок» у Лукашенко не будет, они будут в Москве. Это предусмотрено открытым соглашением между минобороны России и минобороны Беларуси», – пояснил Маломуж.

Бывший глава внешней разведки подчеркнул, что Россия пренебрегла международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, Москва проигнорировала декларацию, подписанную несколько недель назад с Китаем.

«Путин дал под дых Си Цзиньпину – и все. А Си Цзиньпин это не прощает», – добавил Маломуж.

Теперь ситуация находится под плотным контролем НАТО. Если Путин попытается разместить ядерный арсенал в Беларуси, это может угрожать ядерным ударом со стороны Североатлантического союза. Потому Лукашенко очень рискует, но у него нет выбора.

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