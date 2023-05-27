Как избавиться от тараканов на кухне: хитрый, но надежный трюк 2 27.05.2023, 11:07

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Понадобится всего два ингредиента.

Тараканы – не только не слишком симпатичные существа, их появление не ограничивается эстетическим дискомфортом. Эти насекомые могут представлять опасность: они переносят возбудители ряда опасных инфекционных болезней: от сальмонеллеза и дизентерии до смертельного менингита.

После передвижения по канализационным трубам они "тянут" в дом болезнетворные микроорганизмы, которые могут вызывать кожные реакции, в частности аллергию и дерматит. Так что если вы увидели в доме незваных гостей – не стоит медлить.

Сайт obozrevatel.com рассказывает, как избавиться от тараканов на кухне.

Еще наши бабушки пользовались эффективным и проверенным средством от вредителей. Кстати, его можно использовать и в качестве профилактического средства, например, если ваши соседи уже пожаловались на появление тараканов, но в вашу квартиру они еще не добежали.

Необходимые ингредиенты:

нашатырный спирт;

вода.

Все очень просто: в емкость следует налить 2 литра воды и 2 ложки нашатырного спирта. Таким раствором рекомендуют проводить влажную уборку в доме как минимум дважды в неделю. Особое внимание следует уделить плинтусу и вентиляции. Тараканы не переносят запах нашатырного спирта, поэтому в ваш дом не полезут.

Следующий способ – скипидар. Его также наносят на плинтус и вентиляцию. Влажную уборку следует проводить в перчатках и защитных средствах.

Еще можно попробовать лавровые листья – тараканы также не очень любят его запах. Подробнее об этом лайфхаке читайте в материале.

Следует отметить, что не стоит ограничиваться только народными методами. Если ваш дом страдает от периодических набегов вредителей, обратитесь к специалистам, которые проведут профессиональную дезинсекцию.

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