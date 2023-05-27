Лукашенко просыпается в холодном поту 1 Александр Коваленко

27.05.2023, 11:22

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Снится ли диктатору Полк имени Кастуся Калиновского?

Снится ли Лукашенко «Полк имени Кастуся Калиновского» в ночных кошмарах?

Более чем уверен, что — да. Хотя сам Лукашенко до конца и не понимает почему именно так, в виду его глубинной далекости от военного дела, но инстинкты его не подводят. Почему так? Постараюсь пояснить.

Несколько дней подряд мне задавали вопрос о том, есть ли возможность у белорусов, сейчас воюющих в рядах ВСУ повторить рейд РДК и «Легиона» в Белгородской области, уже в самой Беларуси. И мой ответ был прост. Сейчас — нет, а вот после завершения войны в Украине — безусловно! Причем с целью свержения Лукашенко.

И, что самое важное, это вполне реалистично и достижимо для тех, кто ставит перед собой свержение диктатора и освобождение своей родины от гнета тоталитарного режима, а не банальные прогулки с шариками и флажками по проспектам. И в этом будет разница с перформансом 2020 года.

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Но, не будем об этих и многих других моментах, а поговорим о тех, кто будет будущей оппозицией Беларуси. Причем поговорим с позиций не вероятности и теории, а оценим шансы на сценарий возврата боевых белорусов в РБ и свержение диктатора.

Для начала, несколько цифр.

В составе «Полка имени Кастуся Калиновского» около 1 тыс бойцов. Фактически, это 2 БТГр. Кроме того в Украине присутствуют и другие подразделения, сформированные из белорусов, не так часто звучащие в информационном пространстве. То есть, реальная численность больше.

Что по белоруской армии? А там, от силы, условно боеспособных подразделений с натяжкой около 14 тыс л.с. Далее, вопрос границы. Этот вопрос очень важный с учетом недавних событий на границе россии и Украины, в частности, произошедших в Белгородской области.

На границе РБ и Украины размещено около 2 тыс л.с. подразделений:

-38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.

-5-й ОБр СпП — Иваново, Брестская обл и Приболовичи, Гомельская обл.

- 350-й ОВДБ 103-й ОВДБр – с.Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.

- 51-й АБр — г. Гомель.

При этом, протяженность границы Беларуси и Украины составляет 1084 км. То есть, если 17 тыс тел на границе россии с неоккупированной частью Украины, протяженностью 700 км не смогли предотвратить прорыв по фронту 40 км и вглубь на 7 км, смогут ли 2 тыс бумажных солдатиков защитить 1 тыс км?

Таким образом, делаем вывод — проникновение на территорию Беларуси не составит труда.

Далее вопрос действий. И тут, следует понимать, что без поддержки населения Беларуси, сценарий имеет меньший процент реализации. Протесты и выход на улицу в городах людей — обязателен.

Разумеется, для подавления протестов репрессивная машина Лукашенко задействует свой ресурс — силовые структуры. И вот тут в ход вступает силовой фактор боевых белорусов. Именно боевых, а не привыкших избивать безоружных протестующих, либо щеголяющих на парадах галифе.

Белорусы принимающие участие в войне в Украине имеют то, чего нет у всей белорусской армии — реальный боевой опыт. И именно они будут главной опорой протестов, в противодействии лукашенковским силовикам. Особенно в формате городских боев, без которых, увы, никуда.

При этом, в формате городских боев, закостенелая и архаичная беларуская армия будет абсолютно бесполезна. Во-первых, опять таки, из-за отсутствия опыта. Во-вторых, их-за отсутствия средств для городских боев, что является следствием ее наследия советской системы.

Примечательно то, что когда лукашенковские силовики увидят реальный силовой отпор, они очень быстро запоют песню «Армия с народом!», «ОМОН с народом!», «Милиция с народом!» в попытке спасти свою шкуру. Поражение режима будет неизбежно и Лукашенко поспешит в Ростов.

Таким образом, прорыв границы, контроль основных приграничных городов, в комплексе с протестной волной, создадут все необходимые условия для свержения режима Лукашенко.

Но это будет уже после завершения войны в Украине. А пока, пускай диктатор просыпается в холодном поту.

Александр Коваленко, site.ua