Путин заговорил о «переговорах»: аналитики раскрыли замысел КремляПутин заговорил о «переговорах»: аналитики раскрыли замысел Кремля 27.05.2023, 12:08

Глава РФ начал информационную «спецоперацию».

Кремль возобновил информационную кампанию с целью принудить Киев к переговорам на выгодных для России условиях.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

«26 мая в Москве заявили, что президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Луло да Силвой выразил открытость российской стороны к диалогу на политико-дипломатическом треке, который до сих пор «блокируется» Украиной и западными спонсорами Киева», – говорится в отчете.

Кремль, вероятно, пытается усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной. Особенно это было заметно на фоне прибытия 26 мая в Москву специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя для обсуждения мирного урегулирования войны путем переговоров.

«В то же время заявления Путина не свидетельствуют о том, что РФ заинтересована в переговорах. Кремль не создал никаких серьезных оснований для них и не отказался от своих максималистских целей в Украине – принудить правительство к капитуляции», – считают аналитики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский исключил мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, до 24 февраля офис президента сделал много запросов в Кремль, но оттуда не было ответов.

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