В Беларуси посчитали всех лошадей 4 27.05.2023, 12:19

2,656

Лукашисты готовят тачанки на войну?

В Беларуси посчитали всех лошадей. Подсчетами занялся Минсельхозпрод и привел цифры в своем телеграме.

На начало 2023 года у нас в стране насчитывалось 22,7 тысяч лошадей. Из них более 95% — в сельхозорганизациях и у населения. В фермерских хозяйствах — 1 тысяча, или 4,4%.

При этом в фермерских хозяйствах содержатся лошади разных пород, отмечается в сообщении.

Отметим, что подсчет производился на фоне нагнетания военной истерии режимом Лукашенко. Так, 26 мая министр обороны Виктор Хренин собрал руководство Минска и областей и проинформировал, как «бороться с диверсантами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».