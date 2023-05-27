В Беларуси посчитали всех лошадей4
- 27.05.2023, 12:19
- 2,656
Лукашисты готовят тачанки на войну?
В Беларуси посчитали всех лошадей. Подсчетами занялся Минсельхозпрод и привел цифры в своем телеграме.
На начало 2023 года у нас в стране насчитывалось 22,7 тысяч лошадей. Из них более 95% — в сельхозорганизациях и у населения. В фермерских хозяйствах — 1 тысяча, или 4,4%.
При этом в фермерских хозяйствах содержатся лошади разных пород, отмечается в сообщении.
Отметим, что подсчет производился на фоне нагнетания военной истерии режимом Лукашенко. Так, 26 мая министр обороны Виктор Хренин собрал руководство Минска и областей и проинформировал, как «бороться с диверсантами».