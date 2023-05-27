Белгородская битва 2 Виталий Гинзбург

27.05.2023, 16:22

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Западу следует наконец понять, что в России нет никакой ни власти, ни народа.

Русский Добровольческий Корпус и Легион «Свобода России», воющие на стороне ВСУ провели успешную акцию в Белгородской области. Оценить ее необходимо – как в военном, так и в политическом отношении. В военном отношении – это рейд усиленной мотострелковой роты с разведывательно-диверсионными целями. Естественно, что никакой речи о захвате Белгородской области не было. Но военные успехи этой акции налицо.

Небольшое, но хорошо оснащенное и мотивированное подразделение смогло беспрепятственно проникнуть на территорию России, вступить в бой с российскими пограничниками и нанести им потери, уничтожить пограничный пункт пропуска, захватить трофеи у подразделений ФСБ и продемонстрировать успешные боевые действия в тылу российских войск.

При этом они прекрасно маневрировали, взаимодействовали с БПЛА и другими силами и средствами, выполнили свои задачи и практически без потерь вернулись на территорию Украины.

В качестве боевых задач они смогли преодолеть т.н. «засечную линию», на строительство которой только в Белгородской области было потрачено 10 миллиардов рублей, вскрыли отсутствие системы обороны и охраны тыла и систему реагирования российских властей на подобные угрозы. Достаточно сказать, что власти Белгородской области вынуждены были объявить об эвакуации жителей девяти населенных пунктов.

Самым большим военным успехом этого рейда явилась перегруппировка сил и средств Российской Армии на территорию области. По некоторым данным речь идет о переброске не менее двух бригад, а поскольку на территории России в настоящее время, по сути, не осталось боеспособных частей и соединений даже для демонстрации их на военных парадах, а не только для обороны, то переброска осуществляется с оккупированных территорий Украины.

Следовательно, если одна рота смогла снять с фронта две бригады, то это огромный военный успех. И уже снимаются с фронта подразделения для обороны Брянской и Курской областей.

Другое дело, что речь идет только об одной Белгородской области. А с Украиной граничат шесть российских регионов, следовательно, подобные рейды – это существенная возможность боевого обеспечения наступления ВСУ.

Непонятно, что могут противопоставить эти российские бригады, сформированные из срочников и мобилизованных россиян, действиям небольших мобильных групп, сформированных из профессиональных, хорошо мотивированных и экипированных людей, поддерживаемых высокотехнологичной разведкой и другими видами боевого обеспечения.

То, что продемонстрировала российская сторона в виде генерал-полковника А.Лапина, командующего взводом солдат – это годится для чего угодно, только не для устрашения врагов «Великой России».

Остальной эффект и последствия этого рейда выходят за военные рамки.

Рейд одной роты продемонстрировал не только абсолютную неспособность российских властей организовать защиту российской территории о чем они так разглагольствовали, а наоборот. Одно дело, когда вторая армия в мире не может взять Киев за три дня, вместо этого пытается взять маленький Бахмут почти за год. Здесь все можно свалить на солдат НАТО.

А как тогда объяснить ватному сознанию, что вторая армия в мире и первое в мире гестапо не в состоянии защищать территорию России от россиян?

При этом российская власть показала, что она будет точно также защищать русских и остальных россиян в России, как она их защищает в Мариуполе, Бахмуте и других городах Украины.

Весьма характерно, что от рейда этих подразделении не погиб ни один местный житель.

В тоже время, последствия от действий федеральных сил по борьбе с несколькими РДГ уже сравнимы с разрушением украинских населенных пунктов.

Одна усиленная мотострелковая рота смогла на некоторое время парализовать кремлевскую пропаганду, сменить повестку и застать ее врасплох. Российская пропаганда оказалась настолько не готова к этому, что даже не имела никаких темников на этот счет. Ни одного «распятого мальчика», ни одного «преступления экстремистов, бандеровцев» на своей территории ватной аудитории представлено не было.

Этот рейд внес смятение в и без того не стройные кремлевские ряды.

Спичи Пригожина, глупости Путина, активность отлова призывников уже даже под угрозой изнасилования, призыв вывести сторонников Навального, в числе которых немало молодежи 4 июня на протесты – это, прежде всего, демонстрирует коллапс российской власти. Обвинения губернатора Белгородской области Гладкова в адрес Министерства обороны и т.д. – все это демонстрация распада системы управления государством.

Примечательна реакция местного населения. Она по существу оказалась абсолютно нейтральной. Никто не бросился защищать власть. Никого не обрадовала перспектива освобождения. Если в Украине мы видели активность населения в формировании отрядов территориальной самообороны, то в той же Белгородской области власть такую попытку предприняла, каким-то образом даже объявила об их формировании, но до выдачи оружия дело естественно не дошло. Власть не боится, что народ повернет оружие против нее, как пытаются утверждать некоторые «Друзья народа». Власть просто боится разгула преступности и полной дестабилизации ситуации в таком случае.

И главное – этот рейд продемонстрировал, что власть в России реально держится не на силе, которой у нее нет, а на послушном народе, которого у нее в избытке.

Любая организованная попытка, любой активной части народа открыть в нынешней ситуации Второй фронт за освобождение Татарстана, Башкортостана, Чечни или любого другого региона России не сможет вызвать активного противодействия со стороны Москвы и положит начало реальной трансформации России в нормальные государства и конец всем прекраснобудущим иллюзиям на сей счет.

Западу следует наконец понять, что в России нет никакой ни власти, ни народа, а население будет взаимодействовать только с победителями.

И как следствие – Запад должен обеспечить решительное наступление Украины.

Все остальное – это иллюзии, потеря времени и дополнительные жертвы со стороны Украины.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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