Лукашисты нашли новую «угрозу» - это Паца-Ваца 27.05.2023, 20:25

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Пересечена новая грань абсурда.

В поисках «врагов народа» лукашисты переходят новые границы абсурда. Теперь у них претензии к Минскому часовому заводу, создавшему недавно коллекцию с телеперсонажем 90-х Пацей-Вацей, пишет nashaniva.com.

Так называемый «Союз блогеров» опубликовал скриншоты старых постов в соцсетях Александра Куприянова, одного из авторов телепрограммы «Мультиклуб», который после ее закрытия сохранил куклу персонажа Паци-Ваци.

В них он сравнивает выступление Лукашенко 16 августа 2020 года с Геббельсом и Гитлером, а также возмущается присуждением пропагандисту Азаренку медали «За отвагу» и называет того задохликом. Также у него нашли репосты «Белсата», сделанные до того, как канал признали «экстремистским».

«Завод «Луч» принадлежит швейцарской компании, и они, по сути, что хотят, то и производят. Вот и популяризируют персонажа. Что, у нас других героев нет для часов?» — возмущаются лукашисты.

Какое отношение образ Паци-Ваци имеет к постам Куприянова — вопрос, который не особо волнует «блогеров» в их борьбе со здравым смыслом.

Программа «Мультиклуб» выходила на БТ в течение 14 лет. Главный ее персонаж — инопланетянин Паца-Ваца, который прилетел на Землю и полюбил мир анимации.

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