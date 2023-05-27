Политолог: Лукашенко - фигура уходящая, нужно думать о будущем

Политолог: Лукашенко - фигура уходящая, нужно думать о будущем4
- 27.05.2023, 21:37
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Диктатор сейчас может находиться в Центральной клинической больнице Москвы.
- Белорусские источники говорят, что Лукашенко снова в больнице. Если он в ближайшее время скончается, то выражение «кремлевское чаепитие» войдёт в анналы истории, - считает политолог Дмитрий Болкунец.
Разговоры о состоянии здоровья Лукашенко больше месяца в фокусе внимания оппозиции, чиновников, мировых СМИ, политиков и дипломатов.
В любом раскладе это демонстрирует приближение политического транзита.
Лукашенко - фигура уходящая. Нужно думать о будущем.