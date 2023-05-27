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Политолог: Лукашенко - фигура уходящая, нужно думать о будущем

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  • 27.05.2023, 21:37
  • 5,942
Политолог: Лукашенко - фигура уходящая, нужно думать о будущем

Диктатор сейчас может находиться в Центральной клинической больнице Москвы.

- Белорусские источники говорят, что Лукашенко снова в больнице. Если он в ближайшее время скончается, то выражение «кремлевское чаепитие» войдёт в анналы истории, - считает политолог Дмитрий Болкунец.

Разговоры о состоянии здоровья Лукашенко больше месяца в фокусе внимания оппозиции, чиновников, мировых СМИ, политиков и дипломатов.

В любом раскладе это демонстрирует приближение политического транзита.

Лукашенко - фигура уходящая. Нужно думать о будущем.

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