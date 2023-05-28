Американский аналитик: Теперь РФ на грани развала 4 28.05.2023, 3:15

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Вскоре кризис охватит всю страну.

Януш Бугайский, американский аналитик, заявил espreso.tv, что наиболее вероятный сценарий распада РФ – полномасштабный взрыв, то есть разрушение институтов, ослабление центральной власти, сокращение экономики

«Я бы сказал, что за последние 30 лет РФ доказала, что она не состоялась как государство. В предыдущих своих итерациях (от лат. iteratio — повторение) она также потерпела крах как государство, как царская или советская империи. Теперь Российская Федерация на грани развала. Я написал книгу еще до полномасштабного нападения России на Украину, потом несколько обновил ее и считаю, что нападение на Украину и победа Украины ускорят распад России», - подчеркнул аналитик.

Януш Бугайский добавил, что в течение длительного времени российскому государству удавалось скрывать свою несостоятельность. Как известно, россияне очень хорошо умеют маскировать и скрывать правду, вводить людей в заблуждение, распространяя пропаганду и дезинформацию о собственной системе.

«В этом вина не лежит на людях или на отдельном человеке, она в структуре государства, то есть институты, которые пытаются такое государство удержать, - это плохая экономика, массовая коррупция, некомпетентность и несостоятельность военного руководства. Это и есть комбинация факторов, которые делают Россию неудачным государством», - отметил эксперт.

Бугайский сказал, что распад России близится и этот процесс запущен во многих отношениях.

«Многое происходит подпольно, то, чего мы не видим или видим только верхушку. Например, борьба за власть, которая, я считаю, все больше обостряется в Москве. Но я не говорю, что это произойдет именно так и именно тогда. Я рисую сценарий того, по моему мнению, что произойдет, когда разрыв проникнет глубже в российское общество. Это точно не произойдет в одно мгновение равномерно и повсюду, будет постепенный процесс, который, возможно, растянется на многие годы.

Наиболее вероятным сценарием распада я бы назвал полномасштабный взрыв, то есть разрушение институтов, ослабление власти в центре, сокращение экономики, бюджета, социальных услуг, пенсий и других выплат населению. И дальше чаще будут возникать беспорядки в разных регионах и республиках, потому что будет борьба за власть в центре. А центр будет не в состоянии контролировать всю страну. Начнется кризис, который охватит всю Российскую Федерацию», - заметил американский аналитик.

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