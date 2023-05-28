«Кремлевское чаепитие» Лукашенко войдет в анналы истории»19
- 28.05.2023, 8:51
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Диктатор может внезапно умереть в московской клинике.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.
Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.
«Если Лукашенко в ближайшее время скончается, то выражение «кремлевское чаепитие» войдет в анналы истории», — прокомментировал ситуацию политолог Дмитрий Болкунец.
Напомним, что мировые СМИ сообщают о критическом состоянии Лукашенко в московской клинике.