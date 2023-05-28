Смесь цирка с дурдомом 5 Альфред Кох

28.05.2023, 10:48

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Российская дипломатия взяла еще одну «вершину».

Прошел один год и девяносто два дня войны. На фронте ничего за сегодня не поменялось. Это (кроме карт ISW) подтверждает и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Все замерли в ожидании украинского наступления. И сегодня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поспешил нас всех сегодня обнадежить, что это наступление вот-вот начнется. Может быть «завтра, послезавтра или через неделю».

То ли дело выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он, как заместитель Лаврова курирует отношения со странами СНГ (а до этого был послом в Японии) и поэтому к украинской проблематике не имеет абсолютно никакого отношения, поскольку Украина давно не является членом СНГ. (То есть, в соответствии с изварещенной логикой Кремля, Галузин является идеальным спикером по поводу российско-украинской войны, поскольку ни х…на в этом не соображает).

Так вот этот гигант дипломатии четко и ясно заявил (в отличие от совершенно неконкретного Данилова) на каких условиях Россия готова завершить военные действия на территории Украины. Вот эти «отлитые в граните» пункты:

1. Украина должна немедленно прекратить огонь. (Тут я не допонял: а Россия будет продолжать его вести?).

2. Украина должна признать «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение». (Я так понимаю это отсылка к осенним референдумам и следовательно, речь идет о всей территории Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей).

3. Украина должна взять на себя обязательство по внеблоковому статусу и навсегда отказаться от вступления в НАТО и ЕС (хотя даже Путин не видел проблемы во вступлении Украины в ЕС).

4. Западные страны должны немедленно прекратить поставки Украине оружия и боеприпасов. (Тут все ясно, это всенепременно, разрешите бегом?).

5. Украина должна признать за русским языком статус государственного языка. (Опять на колу мочало - начинай сначала).

6. Украина должна гарантировать гражданам право на свободное вероисповедание. (Самый загадочный пункт. Я подозреваю, что тут речь идет о Печерской Лавре и о ее возврате РПЦ МП).

Не скрою: я в полном восторге. Покажите этот список спецпосланнику Си Цзиньпина Ли Хуэю. Этот бедолага пытается о чем-то там договориться с Украиной и ее союзниками, уверяет своих собеседников в том, что Китай умеет укрощать аппетиты Кремля, и даже намекает, что может оказывать на Путина давление и поэтому является идеальным посредником для достижения мира… и тут на тебе: российский МИД выкатил эти чеканные шесть пунктов, из которых вытекает, что российские начальники ничего за этот год и три месяца не поняли, ничему не научились и ни на какие компромиссы не готовы. И вертели они миссию Ли Хуэя (вместе с его начальником) на одном месте.

Большей подставы для Си Цзиньпина представить себе невозможно. То есть мало было Путину намеков из Пекина (в виде, например, оплеухи с военным и экономическим союзом, созданным без участия России в Сиане), так он решил окончательно испортить отношения с Пекином и выставить его посмешищем перед его европейскими партнерами. Интересно, а Путин после этого продолжит считать, что российско-китайское сотрудничество находится на беспрецедентно высоком уровне? Если да - то это к психиатру.

Как говорится, российская дипломатия взяла еще одну вершину. Но, как известно, «лучше гор могут быть только горы». Поэтому я бы пожелал российскому МИДу не останавливаться на достигнутом, а начать уже показывать из окон ж…, а на переговорах сразу бить собеседника по морде.

После такой блестящей работы, я уверен, у России не то что союзников не будет (их уже давно нет), а даже и стран, которые с ней готовы просто иметь дело, вообще не останется. На нее будет смотреть как на смесь цирка с дурдомом и обходить за версту. Тогда-то, наконец, и расцветет махровым цветом российская «отдельная цивилизация», то есть диковинное сочетание оголтелого милитаризма «анало-говнетов» с тысячелетней культурой выгребной ямы.

Уже под конец дня начала поступать неподтвержденная информация, что после кулуарной встречи с Путиным (в Москве в ЦКБ в тяжелом состоянии госпитализирован Лукашенко https://charter97.org/ru/news/2023/5/28/549743/). Если он реально двинет кони, то я расстроюсь. Я считаю, что он вполне заслужил оказаться рядом с Путиным на скамье подсудимых в Гааге. А для этого ему нужно крепкое здоровье. Смерть сейчас было бы для него слишком легким выходом из положения. Так что суд, только суд!

И этот суд обязательно состоится, потому что победа будет за нами. Ведь наше дело правое и враг будет разбит.

Слава Украине!

Альфред Кох, t.me

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