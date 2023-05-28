Вам «шашечки» или ехать? Ян Валетов

28.05.2023, 12:19

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Ян Валетов

Победить Россию можно с помощью русских.

Гости ток-шоу НТВ заявляют, что Путина пора менять на нормального президента. Давайте сразу договоримся: нам «шашечки»? Или ехать? Я сторонник того, чтобы ехать.

Несомненно, смена власти в РФ (мало верю в мирный путь, дрессированные за Путина проголосуют) будет являться положительным фактором, влияющим на ход и завершение войны.

Тут и спорить не о чем.

Но есть второй вопрос, и он, на мой взгляд, является определяющим в процессе восстановления исторической справедливости, законности и возвращения РФ из «чумного барака истории», куда ее отправил Путин, в нормальный мир: это вопрос осмысления населением РФ реальной ситуации, построения и поддержания системы власти, делающим невозможным возвращение к диктатуре и .т.д.

Для победы Украине и ее союзникам необходимо запустить в России, и не только запустить, но и поддержать процессы, формирующие многопартийную оппозицию. Сформировать не стадо, вожаки которого или сбежали, или гниют по тюрьмам, а именно это мы имеем на сегодня, а полноценное гражданское общество, способное спустя время привести огромную, консервативную, искалеченную столетиями правления диктатур, к развитой демократии.

Это невероятно сложный и длительный процесс, невозможный при Путине или его наследниках-преемниках.

Но без гражданского общества, без демократических реформ, без переключения «башен ПБЗ» в режим «мы демократическая, миролюбивая страна, строящая нормальную жизнь» ничего не выйдет.

Повторюсь.

Большие инертные системы практически невозможно изменить внешним воздействием. Их и разрушить сложно.

Но воздействием на внутреннюю структуру можно добиться результата.

Можете смеяться, ругать меня, ненавидеть, но я скажу мысль, которая должна поместиться в голову самого патриотичного патриота: победить русских можно только с помощью русских.

Это чистой воды прагматизм.

Не надо любить Россию, не надо проявлять гуманность к агрессору, не надо ее бояться или уважать до сгибания перед ней шеи.

Надо просто реально оценить ситуацию, позиции и пути разрешения этой ситуации, путем изменения позиции. И сразу станет понятно, что нам для завершения войны в любой форме и построения дальнейшей архитектуры новой, победившей Украины ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно и переизбрание Путина, и возникновение в РФ жизнеспособной оппозиции, и многолетняя пропаганда на территории РФ общечеловеческих ценностей и свобод.

Заметьте, я не предлагаю выключить башни ПБЗ, я предлагаю их переключить.

На «территорию добра» нужно переместить многочисленный и не шибко образованный народ — иначе диктатура вернется в еще более изощренной форме.

Просто подумайте и ответьте самим себе:

1. Можем ли мы оккупировать Россию? Взять Москву? Свергнуть путинский режим силой оружия? Поставить под контроль обширнейшие территории? Разоружить армию?

2. Можем ли мы силой оружия изменить настроения российского населения, выработанные пропагандой за 20+ лет?

3. Может ли мы насильственным путем построить внутри РФ систему, способную сформировать и поддерживать существование гражданского общества на длительном историческом промежутке?

4. Можем ли мы убить всех россиян и что-либо построить на их могилах?

(а ведь это единственная альтернатива мирного урегулирования)

Нет. Нет. Нет. И нет.

Мы — цивилизованная страна, форпост мировой демократической системы. Мы не можем так делать.

Более того — для экстремистов — у нас нет ни сил, ни средств, ни достаточных ресурсов в будущем, чтобы это сделать. Более того, если мы попытаемся такое сделать, то станем для мира просто второй Россией со всеми вытекающими последствиями. А оно нам надо?

Однако, нам нужен результат. Значит, давайте подходить к решению проблемы комплексно и рационально.

Любая война в результате заканчивается мирным соглашением. После выхода на границы 1991 года мы сядем за стол переговоров, чтобы зафиксировать результаты окончания войны в документальной форме.

Исторический опыт доказывает, что соглашение с Россией в ее нынешнем формате не стоит даже бумаги, на которой эти соглашения будут написаны.

Однако, Россия останется у наших границ, и даже в потрёпанном и побежденном виде будет представлять опасность для Украины на многие годы и поколения.

Военный союз на особых условиях или вхождение Украины в НАТО уменьшит риски существования рядом с униженной и оскорбленной империей, но не ликвидирует их. Рано или поздно, выбрав момент, империя нанесет ответный удар.

Для того, чтобы этого не случилось, есть один путь — изменения внутри самой империи. И начать их было бы неплохо с изменения персоналий в высшей власти.

Без смены президента ничего невозможно перестроить в принципе.

Поэтому, умерьте пыл по поводу глубинного народа. Ваш гнев справедлив, но бессмыслен по факту.

Для того, чтобы наши дети и внуки жили без войны, нужно сделать глубинный народ менее глубинным. Позволить и помочь миллионам людей в соседней стране всплыть из бездны консерватизма и ортодоксального восприятия реальности, открыв их внутренние ресурсы.

Без этого война будет вечной. А в вечной войне победивших не будет.

Ян Валетов, t.me

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