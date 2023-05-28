Дмитрий Болкунец: Медики запретили Лукашенко перелеты 47 28.05.2023, 13:47

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Состояние диктатора ухудшилось.

Врачи запретили авиационные перелеты госпитализированному в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы Лукашенко.

Об этом сообщил политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее политолог отметил, что информация об ухудшении состоянии здоровья диктатора подтвердилась и он находится в ЦКБ в Москве.

«В случае угрозы жизни Лукашенко может быть отстранен от должности», — написал Дмитрий Болкунец. Он также отметил, что ухудшение здоровья Лукашенко связывают с проведенной 14 мая операцией, после которой возникли осложнения.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера Лукашенко после встречи с Путиным за закрытыми дверями в срочном порядке доставили в Центральную клиническую больницу Москвы. Врачи оценивают состояние диктатора как критическое.

Позже источники в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы подтвердили госпитализацию Лукашенко. По некоторым данным самолет вернулся в Минск без диктатора.

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