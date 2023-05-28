Политтехнолог: Возможно, Россия решила добить Лукашенко 5 28.05.2023, 16:10

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Диктатора отравили?

По всей вероятности, российский диктатор Владимир Путин хочет отравить Александра Лукашенко именно на территории России.

Когда Лукашенко впервые стало плохо в Москве, сначала показалось, что это совпадение событий. Об этом «24 Каналу» рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Михаил Шейтельман подчеркнул, что в конце концов появляются мнения о том, что проблемы со здоровьем Лукашенко могут иметь российский контекст.

«Может, действительно его россияне решили добить таким странным способом: травят в Москве, будто его не могут отравить в Беларуси», – предположил он.

Впрочем, в отличие от Путина, Лукашенко не исчезает на 2 – 3 недели и нигде не пытается скрыться. Так что если диктатор не появится где-то на людях в течение двух следующих дней, то можно делать выводы, что ему действительно плохо.

«Нам в любом случае выгодно, чтобы Лукашенко умер, потому что это нестабильность в Беларуси», – объяснил политтехнолог.

Впервые Лукашенко стало плохо в Москве во время парада 9 мая. Тогда из-за состояния здоровья он даже срочно уехал из России. В течение нескольких дней после этого он не появлялся на публике.

Тогда же и появилась версия, что Лукашенко отравили во время завтрака. Соответствующее мнение озвучил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Позже стало известно, что Лукашенко перевезли в президентскую клинику в Дроздах.

24 мая диктатор заявил, что у него был аденовирус.

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