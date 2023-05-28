В Беларусь прибыл очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 8 28.05.2023, 20:10

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Об этом заявил командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси.

Очередной комплект зенитного ракетного комплекса С-400 прибыл в Беларусь. В ближайшее время он заступит на боевое дежурство, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня для военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны знаковый день. Мы встречаем очередное наше подразделение зенитных ракетных войск, вооруженное современными зенитными ракетными комплексами С-400, которое прибыло с полигона Российской Федерации. Наши специалисты, наши боевые расчеты на полигоне Российской Федерации выполнили все поставленные задачи по обучению, совершенствованию, боевому применению зенитного ракетного комплекса С-400», — заявил командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО Андрей Лукьянович.

Сообщается, что в нашей стране продолжается реализация мер по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск (сил), в том числе оснащение соединений и воинских частей Вооруженных сил новыми современными образцами вооружения.

Поставка осуществлялась в рамках военного и военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией.

«Почему именно С-400? На сегодняшний день это самый современный зенитный ракетный комплекс, который способен поражать всю номенклатуру воздушных целей — средства воздушного нападения, в том числе, летящих по баллистическим траекториям с дальностью до 400 км. Высокие характеристики, тактико-технические данные комплекса, подготовленные боевые расчеты — это серьезный аргумент для обеспечения безопасности нашей страны и мирного труда наших граждан», — добавил Лукьянович.

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