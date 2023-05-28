«Торпедо»-БелАЗ выиграло Кубок Беларуси

«Торпедо»-БелАЗ выиграло Кубок Беларуси1
- 28.05.2023, 20:57
В финале жодинцы победили БАТЭ.
«Торпедо»-БелАЗ «всухую» победило БАТЭ в финале Кубка Беларуси — 2:0.
БАТЭ — «ТОРПЕДО»-БелАЗ — 0:2
БАТЭ: Кудравец — Мартынов (Шестюк, 68), З.Волков, Бане, Жимо — Громыко, Бочеров (к), Гречихо — Шарковский (Малькевич, 60), Антилевский (Французов, 81), Концевой.
Запасные: Коврук, С.Волков, Орешкевич, Исламович.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Абрамович — Бурко, Премудров (к), Глущенков, Мелько — Мякиш, Батищев (Пацко, 94+) — Ксенофонтов (Ковалев, 54), Шевченко, Побудей (Лисакович, 62) — Горбачик (Овоно, 63).
Запасные: Юрасов, Чиж, Мычелкин.
ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (17). 0:2 — Овоно (80).