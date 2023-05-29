Экс-сотрудник КГБ рассказал о главном прорыве российских добровольцев в войне с Путиным 29.05.2023, 11:49

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Сергей Жирнов

Рейд на Москву займет два дня.

После нашумевших событий в Белгородской области, ответственность за которые взяли на себя «РДК» и Легион «Свобода России», у многих возник вопрос: каковы же были изначальные цели операции по «освобождению» российских городов? Вполне исчерпывающий ответ дал бывший советский разведчик Сергей Жирнов в интервью Юрию Бибику, который заявил, что изначально конкретной цели не было, зато есть два конкретных результата: военный и политический.

Военный результат – это выяснение, что ФСБ имеет погранслужбу, которая не выполняет своей работы.

«Строго говоря, в России нет никакой погранслужбы. Они (россияне - ред.) выяснили, что по ту сторону границы нет никаких войск. Вообще никаких. Вообще! Никакого МВД, никакой Росгвардии – вообще никого», – высказался Жирнов.

По словам аналитика, в Луганской и Донецкой областях украинские военные рогом упираются 9 лет в одни и те же окопы, и ни украинцы, ни россияне не могут продвинуться, потому что там перекопаны уже три линии обороны.

«Ребята, так садитесь в танки и едьте на Белгород, а дальше на Москву. Вперед. 500 км, и все. Свитан говорит, что можно прошвырнуться за день. Это он преувеличил, конечно. День туда и день обратно», – сказал оппозиционер.

Политический же результат событий в Белгородской области – это установление факта, что в РФ нет института государства, поскольку главная задача любого государства – это обеспечение безопасности людей, которые живут на территории этого государства. Но путинская страна эту главную задачу не выполняет, по крайней мере в Белгородской области, пояснил Жирнов.

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