Почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду: советы опытных хозяев 3 29.05.2023, 11:55

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Есть несколько существенных нюансов, о которых следует помнить.

Урожай на огороде нужно не только вовремя и качественно подкармливать, но и правильно поливать, поскольку все эти манипуляции являются важными составляющими хорошего и здорового урожая. «Апостроф» рассказал, почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду и какое время для этого подходит лучше всего.

Почему нельзя поливать грядки в жаркую солнечную погоду?

Полив грядок днем может привести к солнечному ожогу, а холодная вода, которая будет попадать под корень, спровоцирует потерю урожая. Солнечный ожог можно распознать по обесцвеченным участкам на листьях.

Обильный полив после 10 утра или в середине дня, вероятно, даст обратный эффект: вместо прогнозируемой прохлады корни будут иметь горячее испарение, и это точно не пойдет на пользу растению.

Когда почва слишком влажная, саженцы не способны нормально осуществлять фотосинтез.

Рассада нуждается в кислороде, а неправильный полив может привести к так называемому «удушению».

Если постоянно лить воду под корень, а на листьях все равно при этом выступают желтые пятна, это уже не солнечный ожог – это неправильный полив урожая.

Как правильно ухаживать за овощными культурами в жару?

В период стойкой жары делайте полив утром или ближе к вечеру.

Самое оптимальное время – с 6 до 10 утра – до наступления дневной жары. Саженцы успеют за это время напиться, а влага высохнет на листьях до наступления пика жары.

Если полив в утренние часы вам не подходит, следующее лучшее время – с 16:00 до 19:00.

Поливать растения на ночь не стоит, поскольку прохладные и влажные условия станут идеальной средой для улиток.

Утренний полив наиболее экономичен, ведь сводит к минимуму испарение. Также важен тот факт, что утром урожай легче поглощает воду, потому что не поддается тепловому стрессу - состоянию, которое появляется в пик жары.

Еще несколько полезных фактов и советов

Когда вода медленно и полностью проникает в грунт (на глубину не менее 15 см), корни становятся сильнее и лучше переживают высыхание поверхности.

Направлять воду следует именно туда, где это необходимо – в корневую зону – это поможет снизить вероятность стекания и испарения.

Когда на листьях растения накапливается тонкий слой пыли – падает его способность к эффективному фотосинтезу.

Подвергшиеся тепловому стрессу саженцы легко подвергаются атакам тли. Вредителя можно прогнать мощным потоком воды.

При наличии регулируемой насадки на шланг даже в жару можно устроить легкий душ для урожая на грядках.

Перегрев почвы часто приводит к тому, что растение погружается в полудрем, поэтому начинает потреблять очень мало питательных веществ.

Для уменьшения последствий теплового стресса во время цветения добавьте прямо в землю жидкие листовые удобрения с фосфором. Перед этим почву следует предварительно равномерно намочить – для лучшего усвоения компонентов.

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