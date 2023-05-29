Захаровой на заметку 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

29.05.2023, 12:06

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Кого только в Африку не привозят.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров снова отправился в Африку. На этот раз – в Кению. Уже прибыл в столицу страны – Найроби. И Захарова при нём.

В 2022 году Лавров проехался в Египет, Эфиопию, Уганду, Республику Конго. В 2023-м побывал в ЮАР, Эсватини, Анголе, Эритрее, Мали, Мавритании, Судане. И вот – Кения.

Мы вот что не понимаем – в чем результаты для нашей страны предыдущих визитов Сергея Лаврова? Экономические, политические, культурные. Какие-то выгоды для России есть?

Такое впечатление, что все эти дорогостоящие разъезды Лаврова по Африке предпринимаются ради одного – демонстрировать, что «мы не в изоляции». То есть, похоже на очередную имитацию.

Кстати, Захаровой на заметку. Знатоки Кении рекомендуют попробовать местный алкогольный напиток chang'aa, основные компоненты которого – маис и сахар. Говорят, он настолько крепок, что можно умереть, вкусив его огненную плоть (но Захарова хорошо тренирована и наверняка выдержит обильную дегустацию, поразив местных). А Сергею Викторовичу можно рекомендовать мягкий напиток - pombe (пиво), сваренное из сахара, проса или бананов. Отведают и в Москве Путину расскажут – он-то теперь невыездной из-за ордера на арест, даже в дружественные страны волшебной Африки. Это и будет главным итогом вояжа, который войдёт в дипломатические хроники закатного путинизма под именем «визит chang'aa и pombe».

Природа в Кении красивая. Животный мир разнообразен: слоны, носороги, жирафы, львы. Лаврову и Захаровой, наверное, покажут. Будет какой-нибудь сытый лев, лёжа на ветке, лениво смотреть на прибывших, прищурившись, думать: «Это кто ещё такие? Чем это от них пахнет? Алкоголем, что ли? Мужчина в костюме, вроде, крепко стоит, а женщина качается и почти падает. Кого только нам ни привозят, чтобы мы на них поглазели».

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