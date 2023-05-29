«Неплохое минусование оккупантов»: подробности ударов по базам РФ в Мариуполе 29.05.2023, 15:06

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Раненых и убитых вывозили «Уралами» и «КамАЗами».

Как писал сайт Charter97.org, вечером 28 мая ВСУ атаковали казармы оккупантов в районе оккупированного Мариуполя. Местные жители сообщают о четырех «прилетах» в поселке Юрьевка.

ВСУ ударили по зданию детского лагеря «Сонячний», который армия РФ превратила в свои казармы.

Количество ударов по местам базирования российских оккупантов на мариупольском направлении увеличивается, сообщила 29 мая в Telegram пресс-служба Мариупольского городского совета.

По предварительным данным горсовета, недавно взрывы раздались в Юрьевке, Никольском и Урзуфе Донецкой области, пишет gordonua.com.

«Здесь размещаются склады БК [боекомплекта] и базы россиян. Недавно эти населенные пункты оккупанты считали тыловыми, но ситуация меняется», – сказано в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 мая в Telegram подтвердил удары по Юрьевке и Никольскому.

«Всю ночь россияне вывозили убитых, раненых и остатки пока живой силы с места попадания в Юрьевку. «Уралами» и «КамАЗами» – карет «скорой» оказалось катастрофически недостаточно», – написал он.

Андрющенко заявил, что в местах прилетов были не только склад БК, большое количество техники и центр управления, но и локация для размещения систем обеспечения связи и РЭБ.

По его словам, «странным образом» россиянам удалось избежать публичных обсуждений еще одного удара – по Никольскому Донецкой области, – однако «и там очень неплохое минусование оккупантов».

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В дальнейшем, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась и фиксировалась на протяжении зимы и весны, включая май.

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