ЦНС: Лукашисты строят для РФ оборонительные сооружения в Херсонской области и в Мариуполе 30.05.2023, 4:14

Жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков.

Российские захватчики привлекают белорусов для строительства укреплений на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Поскольку жители оккупированной части Украины не хотят работать на захватчиков, россиянам приходится привлекать для инженерных работ гастарбайтеров из Беларуси», – говорится в сообщении.

Группа граждан Беларуси привлекалась к построению фортификаций на временно оккупированной территории Херсонской области, а еще одна бригада занималась демонтажем разрушенных зданий во временно оккупированном Мариуполе.

«В связи со сложной экономической ситуацией и ростом безработицы в Беларуси все больше ее граждан едут на временно оккупированные территории Украины, чтобы выполнять работу, от которой отказываются местные жители», – пояснили в ЦНС.

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