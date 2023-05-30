закрыть
30 мая 2023, вторник, 13:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Страшно бабахает»: Собчак рассказала о панике российской элиты на Рублевке

14
  • 30.05.2023, 11:50
  • 15,378
«Страшно бабахает»: Собчак рассказала о панике российской элиты на Рублевке

В элитных поселках земля тряслась от взрывов после атаки роя беспилотников

Российская элита напугана утренним налетом беспилотников на Москву и Московскую область - сильные взрывы были слышны в элитных поселках в Подмосковье.

Российская журналистка Ксения Собчак (дочь члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой) в своем Telegram-канале показала переписку с другом в мессенджере, судя по которой, российскую элиту с утра охватила паника.

Взрывы и налет беспилотников стали большим сюрпризом для жителей Рублевки и Барвихи.

Собчак пишет, что ее друзьям страшно.

«Близкий друг, живущий на Рубле: "Пи****. Взрывы в Барвихе. Страшно бабахает», - пишет она, публикуя скриншоты переписки.

На опубликованных снимках с телефона - разговор-переписка Собчак с другом: она делится подробностями шести взрывов с разницей в 10 минут.

Судя по ее впечатлениям, земля после взрывов трясется. Согласно поступающим сообщениям, налет на Москву и Подмосковье включал рой из более чем 30 ударных беспилотников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда