«Страшно бабахает»: Собчак рассказала о панике российской элиты на Рублевке

«Страшно бабахает»: Собчак рассказала о панике российской элиты на Рублевке14
- 30.05.2023, 11:50
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В элитных поселках земля тряслась от взрывов после атаки роя беспилотников
Российская элита напугана утренним налетом беспилотников на Москву и Московскую область - сильные взрывы были слышны в элитных поселках в Подмосковье.
Российская журналистка Ксения Собчак (дочь члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой) в своем Telegram-канале показала переписку с другом в мессенджере, судя по которой, российскую элиту с утра охватила паника.
Взрывы и налет беспилотников стали большим сюрпризом для жителей Рублевки и Барвихи.
Собчак пишет, что ее друзьям страшно.
«Близкий друг, живущий на Рубле: "Пи****. Взрывы в Барвихе. Страшно бабахает», - пишет она, публикуя скриншоты переписки.
На опубликованных снимках с телефона - разговор-переписка Собчак с другом: она делится подробностями шести взрывов с разницей в 10 минут.
Судя по ее впечатлениям, земля после взрывов трясется. Согласно поступающим сообщениям, налет на Москву и Подмосковье включал рой из более чем 30 ударных беспилотников.