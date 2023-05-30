«Страшно бабахает»: Собчак рассказала о панике российской элиты на Рублевке 14 30.05.2023, 11:50

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В элитных поселках земля тряслась от взрывов после атаки роя беспилотников

Российская элита напугана утренним налетом беспилотников на Москву и Московскую область - сильные взрывы были слышны в элитных поселках в Подмосковье.

Российская журналистка Ксения Собчак (дочь члена Совета Федерации РФ Людмилы Нарусовой) в своем Telegram-канале показала переписку с другом в мессенджере, судя по которой, российскую элиту с утра охватила паника.

Взрывы и налет беспилотников стали большим сюрпризом для жителей Рублевки и Барвихи.

Собчак пишет, что ее друзьям страшно.

«Близкий друг, живущий на Рубле: "Пи****. Взрывы в Барвихе. Страшно бабахает», - пишет она, публикуя скриншоты переписки.

На опубликованных снимках с телефона - разговор-переписка Собчак с другом: она делится подробностями шести взрывов с разницей в 10 минут.

Судя по ее впечатлениям, земля после взрывов трясется. Согласно поступающим сообщениям, налет на Москву и Подмосковье включал рой из более чем 30 ударных беспилотников.

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