В Госдуме РФ заявили об ударе по Украине тактическим ядерным оружием из Беларуси 24 30.05.2023, 14:07

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В «ответ» на атаку дронов.

Ответ по Украине на атаку дронов, которые утром во вторник повредили три жилых дома в Москве и едва не взорвали элитные резиденции близ Рублево-Успенского шоссе, может быть дан «из всех имеющихся возможностей» Вооруженных сил России, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

Слова российского депутата приводит The Moscow Times.

Тактическое ядерное оружие, которое имеется в наличии у российской армии, а в мае было также переброшено в Беларусь, «недолго будет стоять зачехленным», сказал Нилов.

По его словам, руководство Украины этого «не принимает» и «не понимает», потому что «у них, как им кажется, очень надежная крыша» — лондонская и американская.

Налет дронов, в котором, по данным Минобороны участвовали 8 летательных аппаратов, а по неподтвержденной информации — более 30, по словам Нилова, является «новым витком», который «до хорошего не доведет».

В Кремле не видят угроз гражданам из-за атаки БПЛА и считают успешной работу Минобороны по ее отражению, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все сработали должным образом, сработали хорошо, сработала система ПВО», — сказал Песков. Он добавил, что президент РФ Владимир Путин «в прямом режиме» получал информацию о происходившем не планирует выступать с обращением к гражданам — у нег «много встреч и ряд совещаний», в частности с представителями российского бизнеса.

На вопрос о том, к чему готовиться россиянам после атаки, Песков отвечать отказался, сославшись на то, что по этому вопросу уже сказал все, что мог.

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