БПЛА-А-А Виктория Зубкова, planeta.press

30.05.2023, 15:32

6,652

Война пришла из Бахмута в Москву на плечах Пригожина.

В ночь на 30 мая Москву атаковали беспилотники.

Минобороны России рапортует, что «в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены». Однако Telegram-каналы сообщают, что атака дронов была куда более массированной: по версии Shot, Москву атаковали 32 беспилотника, по данным Baza — около 25.

«Вы помните, что вчера заявил начальник ГУР [Кирилл] Буданов? Ответка будет на удар по Киеву, и скоро вы это увидите. Ну, вот, пожалуйста, слов на ветер не бросает. У них «красные линии» есть, и они их соблюдают. Так что можно смело считать, что ответка пришла», — прокомментировал ночной инцидент террорист Стрелков (Гиркин), отсиживаясь на мягком диване в штабе «Клуба рассерженных патриотов».

Тем временем другой террорист — Пригожин — пытается спасти остатки наемников ЧВК «Вагнер» из-под Бахмута. С 25 мая «вагнеровцы» начали покидать город, утверждает главарь наемников. Он заявил о намерении полностью вывести свои формирования из города до 1 июня.

Как прокомментировал бегство ЧВК «Вагнер» спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, стремление как можно быстрее вывести наемников из города объясняется тем, что он может быть окружен украинскими защитниками. По словам самого Пригожина, в ходе штурмов Бахмута в рядах ЧВК «Вагнер» погибло не менее 20 тыс. человек, и злые языки говорят, что это — именно «вагнеровцы», а не зеки или чмобики, которых наемники щедро «тратили» в мясных штурмах.

Пригожин пытался сбежать из Бахмута еще 10 мая. «Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК «Вагнера», от имени командования ЧВК «Вагнер», что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК «Вагнер» в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК «Вагнер», потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», — заявил он, но так и не вышел из города, поскольку ему пригрозили обвинением в госизмене.

Тогда Пригожин, спустя неделю, заявил о якобы взятии города. Ему нужен формальный повод уйти, хотя в Минобороны Украины захват Бахмута опровергли — несмотря на «критическую ситуацию» в городе украинские бойцы контролируют отдельные объекты. Но это уже будут проблемы Шойгу и Герасимова, а не Евгения Пригожина. Повторяется история с сирийской Пальмирой, которую «вагнеровцы» взяли точно так же, как и Бахмут — не оставив от города камня на камне, ордена «за взятие» получили кадровые российские военные, которые затем потеряли город, и «вагнеровцам» пришлось штурмовать его второй раз.

«Как я уже и говорил, мы выходим из Бахмута, заходим в полевые лагеря, приводим себя в порядок, доусовершенствуемся, доукомплектовываемся и в зависимости от ситуации на Украине, в зависимости от ситуации в мире принимаем решение, что делаем дальше», — в частности, заявил Пригожин 27 мая. По его словам, около 15–20 тыс. человек готовы «десантироваться в любую точку мира и прямо с колес вступить в бой». Он отметил, что наемники могут «за пару месяцев освободить какую-нибудь территорию, эквивалентную приблизительно процентам двадцати территории Африканского континента». Понятно, что воевать в Африке проще и приятнее, ведь там нет украинской армии, которая мотивирована и вооружена до зубов НАТОвским оружием. Тем более, что грабить, насиловать и убивать африканцев — прибыльное дело.

«Битва за Бахмут» стала медийной визиткой «вагнеровцев», благодаря которой Пригожин просто усиливал свое политическое влияние в России. Цена «пиар-акции» — полностью разрушенный город, десятки тысяч убитых наемников, зеков и чмобиков, много месяцев, потраченных на штурм всего одного районного центра с довоенным населением в 70 тыс. человек. Президент США 21 мая говорил, что российские потери в боях за Бахмут составили порядка 100 тыс. человек. «Вокруг Бахмута идут обсуждения — потерян он или нет. Правда в том, что Россия понесла потери около ста тысяч человек в Бахмуте. Это трудно восполнить. Неважно, оккупирован он или нет, это все равно разрушенный город», — в частности, сказал Джо Байден. Еще одна такая «победа», и у Пригожина не останется больше наемников.

Но, как говорится, наемники за ценой не постоят, особенно, если на кону политический капитал главаря. В России грядет смута, и у Пригожина неплохие шансы выйти из нее победителем. ЧВК «Вагнер» полностью обескровлен боями в Украине, так что анонсированный «отвод» — это бегство с целью сохранить остатки боевиков, которые пригодятся для грядущего вооруженного конфликта за деньги и власть.

Несмотря на победные реляции россиян, оборона Бахмута Украина продолжается на юго-западных окраинах города. Так что главная «миссия» наемников провалена. Динамика боев за город меняется в пользу Украины, и Пригожин спешит уйти, чтобы не ассоциироваться с будущим поражением российской армии. И пока он рапортует о своей «победе» над одним из районных центров, война пришла в Москву — на плечах Пригожина. Ведь если бы украинская армия понесла те потери, о которых говорит террорист, ей было бы не до Москвы.

Виктория Зубкова, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».