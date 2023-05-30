После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе

После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе2
- 30.05.2023, 15:46
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Россияне в панике.
В российской Костроме в небе заметили летательный аппарат, вероятно, беспилотник. Это произошло уже после утренней атаки дронов на Москву.
Telegram-канал Mash сообщает, что житель микрорайона Давыдовский в Костроме сегодня, после атаки дронов на Москву, сообщил о замеченном в небе летательном аппарате - возможно, БПЛА.
По словам мужчины, он летел в сторону города Буй.
Напомним, сегодня утром беспилотники врезались в дома в Москве и области. Российские СМИ сообщали, что к атаке были привлечены 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ насчитали всего восемь дронов.
В Воздушных силах Украины уверяют, что атаку дронов на Москву - внутренние проблемы страны-агрессора.