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После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе

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  • 30.05.2023, 15:46
  • 3,696
После атаки на Москву в Костроме тоже заметили дрон в небе

Россияне в панике.

В российской Костроме в небе заметили летательный аппарат, вероятно, беспилотник. Это произошло уже после утренней атаки дронов на Москву.

Telegram-канал Mash сообщает, что житель микрорайона Давыдовский в Костроме сегодня, после атаки дронов на Москву, сообщил о замеченном в небе летательном аппарате - возможно, БПЛА.

По словам мужчины, он летел в сторону города Буй.

Напомним, сегодня утром беспилотники врезались в дома в Москве и области. Российские СМИ сообщали, что к атаке были привлечены 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ насчитали всего восемь дронов.

В Воздушных силах Украины уверяют, что атаку дронов на Москву - внутренние проблемы страны-агрессора.

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