Кремль пытается скрыть: разведка Британии рассказала о «нюансах» с военным бюджетом РФ 30.05.2023, 17:01

Путин использует секретные статьи бюджета.

Россия тратит огромные деньги на агрессивную войну против Украины, поэтому пытается скрыть реальные военные расходы. Для этого Кремль использует секретные статьи бюджета.

На это обратила внимание британская разведка. Соответствующий отчет был опубликован 30 мая на странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Twitter.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) считает, что военные расходы Российской Федерации выросли на 9,2% в 2022 году – до 86,4 млрд долларов США. Такие данные были опубликованы 25 мая 2023 года. По подсчетам SIPRI, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.

Однако, как подчеркнула британская разведка, подлинные военные расходы страны-агрессора неизвестны. Это связано с «широким использованием засекреченных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года и отсутствием прозрачности», отметила прессслужба.

Так, Москва только недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах (остановленных в мае 2022 года).

«Военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы», - заявили разведчики Соединенного Королевства.

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