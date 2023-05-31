На первый день лета в Беларуси объявили красный уровень опасности 31.05.2023, 14:35

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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

На первый день лета, в четверг, 1 июня, в Беларуси объявили красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, которая местами ожидается в Минской области и на большей части территории Гомельщины. В стране будет преимущественно без осадков.

В ночные часы температура воздуха составит от +4 до +10 градусов, в дневные — от +18 до +24 (на юге — до 26 градусов тепла).

В пятницу в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а местами и грозы. Ночью в субботу возможны заморозки.

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