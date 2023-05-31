закрыть
31 мая 2023, среда, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На первый день лета в Беларуси объявили красный уровень опасности

  • 31.05.2023, 14:35
  • 1,668
На первый день лета в Беларуси объявили красный уровень опасности

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

На первый день лета, в четверг, 1 июня, в Беларуси объявили красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, которая местами ожидается в Минской области и на большей части территории Гомельщины. В стране будет преимущественно без осадков.

В ночные часы температура воздуха составит от +4 до +10 градусов, в дневные — от +18 до +24 (на юге — до 26 градусов тепла).

В пятницу в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а местами и грозы. Ночью в субботу возможны заморозки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда