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Грузовик с бетонной плиткой устроил масштабную аварию на МКАД

  • 31.05.2023, 15:04
  • 2,364
Грузовик с бетонной плиткой устроил масштабную аварию на МКАД

В районе ПВТ образовалась пробка.

Читатели onliner.by сообщают о серьезной аварии на МКАД в районе ПВТ (съезд на улицу Академика Купревича). Там смято разделительное ограждение, часть полос для движения перекрыта, собирается пробка в обе стороны.

Водители

Судя по видео с места ДТП, грузовик, попавший в аварию, перевозил тротуарную плитку. В результате она рассыпалась по проезжей части МКАД. Это подтверждают водители, проезжавшие место происшествия.

По утверждению некоторых читателей, автопоезд, груженный плиткой, пробил ограждение и выехал на встречную полосу. В ДТП также попали легковые автомобили, сколько именно — пока не ясно.

ГАИ

ГАИ Минска сообщает: «на внутреннем кольце МКАД в районе 1-го км произошло ДТП. Затруднено движение по МКАД от улицы Всехсвятской в направлении улицы Франциска Скорины. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска».

Госавтоинспекция просит учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

МЧС

В МЧС рассказали, что подразделения спасателей выезжали по сообщению о ДТП с участием грузового и легкового автомобилей на 1-м км МКАД (внутреннее кольцо) в Минске.

— Из легкового автомобиля спасатели деблокировали женщину-пассажира, ее передали медикам, — сообщили в МЧС.

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