Волынская бригада ТРО эффектно уничтожила танк оккупантов

Волынская бригада ТРО эффектно уничтожила танк оккупантов1
- 31.05.2023, 20:03
Видеофакт.
Воины Волынской бригады ТРО совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции «Захід» выследили и уничтожили очередной танк российских захватчиков.
Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
«Аэроразведчики выследили вражескую бронетехнику. Точный выстрел из 155-мм гаубицы FH70 - и имеем громкий и красивый хлопок», - говорится в сообщении.
Это уже далеко не первая единица российской бронетехники, уничтоженная подразделениями Волынской бригады теробороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции «Захід».