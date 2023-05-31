Волынская бригада ТРО эффектно уничтожила танк оккупантов 1 31.05.2023, 20:03

Иллюстративное фото

Видеофакт.

Воины Волынской бригады ТРО совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции «Захід» выследили и уничтожили очередной танк российских захватчиков.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«Аэроразведчики выследили вражескую бронетехнику. Точный выстрел из 155-мм гаубицы FH70 - и имеем громкий и красивый хлопок», - говорится в сообщении.

Это уже далеко не первая единица российской бронетехники, уничтоженная подразделениями Волынской бригады теробороны совместно с подразделениями сводного батальона Национальной полиции «Захід».

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