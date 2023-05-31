Названы самые частые запросы белорусских детей в интернете 3 31.05.2023, 20:26

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Для образования интернет использовали 76,8% детей.

Белстат опубликовал статистику к Международному дню защиты детей 1 июня.

Назвали самые частные запросы белорусских детей в интернете в 2022 году. Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал статистику к Международному дню защиты детей 1 июня.

В ведомстве обратили внимание на то, что около 86,5% белорусских детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет каждый день выходили в интернет. Согласно данным, дети чаще всего искали и смотрели в сети фильмы, слушали музыку, играли в компьютерные игры и скачивали контент 98,1%. Кроме того, 79,1% использовали интернет для просмотра электронной почты, а также для переговоров. Сказано, что для образования интернет использовали 76,8% детей, а для общения в соцсетях - 72,6%.

Также 59,1% детей использовали интернет для чтения и скачивания книг и другой печатной продукции, 38,7% - для поиска информации об услугах и товарах, а 10,2% - для оформления заказов или же продажи товаров и услуг.

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