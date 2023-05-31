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ВСУ продолжают уничтожать российские «Буханки»

  • 31.05.2023, 22:54
  • 1,038
ВСУ продолжают уничтожать российские «Буханки»

Видеофакт.

Воины Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать российские «Буханки» дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

На записи можно увидеть поражение FVP-дроном микроавтобуса УАЗ СГР, который называют «Буханкой» из-за характерной формы — данные машины оккупанты используют в военных целях.

Украинский БПЛА ударил прямо в кабину машины врага, после чего она на полном ходу врезалась в столб.

Точное направление фронта не называется.

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