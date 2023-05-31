ВСУ продолжают уничтожать российские «Буханки» 31.05.2023, 22:54

1,038

Видеофакт.

Воины Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать российские «Буханки» дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

На записи можно увидеть поражение FVP-дроном микроавтобуса УАЗ СГР, который называют «Буханкой» из-за характерной формы — данные машины оккупанты используют в военных целях.

Украинский БПЛА ударил прямо в кабину машины врага, после чего она на полном ходу врезалась в столб.

Точное направление фронта не называется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».