ВСУ продолжают уничтожать российские «Буханки»
- 31.05.2023, 22:54
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Видеофакт.
Воины Вооруженных Сил Украины продолжают уничтожать российские «Буханки» дронами-камикадзе. Соответствующее видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.
На записи можно увидеть поражение FVP-дроном микроавтобуса УАЗ СГР, который называют «Буханкой» из-за характерной формы — данные машины оккупанты используют в военных целях.
Украинский БПЛА ударил прямо в кабину машины врага, после чего она на полном ходу врезалась в столб.
Точное направление фронта не называется.