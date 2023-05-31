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«Беларусбанк» возобновляет выпуск карт «Магнит»

  • 31.05.2023, 23:47
«Беларусбанк» возобновляет выпуск карт «Магнит»

Но вводит по ним заметные изменения.

«Беларусбанк» с 1 июня возобновит выдачу карт рассрочки «Магнит». Их не выпускают с сентября 2020 года. Однако клиентов ожидают существенные изменения.

С 1 июня карта рассрочки «Магнит» превратится в овердрафтный «пластик», у него будет новое название — «Магнит RGB». Как сообщает «Беларусбанк», это будет платежная карточка Mastercard Standard со сроком действия 5 лет. Новый продукт предполагает, что клиентам будет доступен овердрафт — на общих основаниях, а также по партнерским программам, их будет три — RED, GREEN, BLUE.

«Вид партнерской программы зависит от тарифного плана, действующего в конкретной организации торговли и сервиса. Определить его можно по наклейке, расположенной в прикассовой зоне торговой точки, — уточняет «Беларусбанк». — Каждая из программ имеет свои уникальные условия. К примеру, GREEN. Если покупка совершена в магазине, не участвующем в программе RGB, по карточке «Магнит» будут действовать условия, как по овердрафту на общих основаниях. Погасить овердрафт в данном случае необходимо в течение 12 месяцев. Но если сделать это в течение грейс-периода 30 дней, ставка составит всего 0,0001% годовых.

Так, программой GREEN предусмотрена выплата клиенту мани-бэка до 3% при расчете в организациях-партнерах как собственными средствами, так и овердрафтными. «По всем иным программам мани-бэк составит до 2% и будет выплачиваться только при расчетах у партнеров за счет собственных средств», — поясняют в банке.

Максимальный размер овердрафтного кредита — до 20 000 рублей, но под каждого клиента банк будет рассчитывать эту сумму индивидуально, зависит от его платежеспособности. Срок погашения овердрафтного кредита — до 12 месяцев.

Обслуживание обновленной карточки «Магнит» обойдется в 40 рублей при оформлении в банке. Вознаграждение взимается единовременно. «Далее — по 25 рублей необходимо будет заплатить в 13-й, 25-й, 37-й и 49-й месяцы обслуживания. Но если безналичный оборот по карточке за предыдущий год пользования превысит сумму в 5000 рублей, то вознаграждение уплачивать не придется», — уточнили в банке.

Напомним, 10 сентября 2020 года «Беларусбанк» приостановил прием новых заявок на оформление достаточно популярной карты рассрочки «Магнит».

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