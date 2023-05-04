Информацию об Эдуарде Лобове разместят на Аллее Славы в Хмельницком 4.05.2023, 17:12

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Эдуард Лобов

Белорусский доброволец погиб 26 января, защищая Угледар.

На Аллее Славы в Хмельницком разместят информацию о погибшем белорусском добровольце Эдуарде Лобове, сообщила «Радыё Свабода» мать Эдуарда Марина Лобова.

Об этом ей в письме сообщила начальник управления организационно-информационной работы Хмельницкого городского совета Ирина Бачинская. Информация об Эдуарде Лобове появится на выставке «Они погибли за Украину. Хмельницкий помнит», на улице Проскуровской.

Справка

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

Эдуард погиб 26 января, защищая Угледар. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Командир Эдуарда Иван Завершинский зарегистрировал на сайте петиций Президенту Украины электронное обращение. В нем он просит Владимира Зеленского присвоить Лобову звание Героя Украины (посмертно). Проголосовать можно по ссылке.

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