В минском дворце двойная паника 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

6.05.2023, 15:12

7,530

Лукашенко уже минимум пять дней пытаются поставить на ноги.

1. У союзничка все плохо на фронте, который вот-вот посыплется и начнет отрицательное наступление. Правда, пока непонятно пока, куда конкретно. Гаагский трибунал тоже работает.

2. Синепалого синегуба настигла карма. В день, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии, он смог вручить всего лишь одну награду. Потому что очевидно уже не первый день болен. Крайне сиплый голос и необходимость постоянно держаться или опираться о трибуну для выступлений лучшее подтверждение тому, что несуществующий вирус есть и он силен.

Сипит синепалый синепал уже не первый день - со своими дегенералами он встречался уже будучи не в лучшей форме. А это значит, что уже минимум 5 дней его пытаются поставить на ноги, но успехов особых нет. В общем COVID передает привет. И здесь стоит обратить внимание на 2 момента:

- пандемия закончилась, а обещанной отечественной вакцины против настоящих и будущих штаммов вируса так и нет. Наш квартет не удивлен. Очковтирательство от науки и чиновников - это визитная карточка режима.

- вручать медаль почти 100-летней ветерану, будучи ходячим носителем вирусов, – это безответственно и кощунственно. Впрочем, тут тоже нечему удивляться. Но тест мы бы рекомендовали сдать. Ветераны не имеют доступа к такой медицине, как синепалый. Ему на них плевать. Дешевый пиар на крови и костях.

Telegram-канал «Ник и Майк»