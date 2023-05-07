Пригожинский «бунт» 1 7.05.2023, 9:14

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Дезинформация и блеф, или реальная угроза Кремлю?

Формирования ЧВК «Вагнер» после 9 Мая покинут свои позиции в Бахмуте, передав их кадровым подразделениям Минобороны, заявил в пятницу в открытом письме Евгений Пригожин, известный как основатель этой структуры наёмников и «повар Путина».

В обращении, адресованном министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба Вооруженных сил Валерию Герасимову, а также «верховному главнокомандующему и народу России», Пригожин объяснил свое решение отсутствием в необходимом количестве боеприпасов у вагнеровцев, из-за чего те «обречены на бессмысленную смерть». Согласно утверждению главаря боевиков, дефицит снарядов в его подразделениях доходит до 90 %.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заметил, что в Кремле ознакомлены с демаршем Пригожина, однако комментировать обращение отказался.

До этого в интернете появилось видеообращение Пригожина, где он демонстрирует десятки убитых бойцов, утверждая, что они погибли за один день. Свою речь он сопроводил грубой руганью по адресу Шойгу и Герасимова.

«К 9 мая мы должны были взять Бахмут, но, зная об этом, с 1 мая околовоенные бюрократы практически отрезали нас от артиллерийских боеприпасов... Есть элементарные подсчеты: если вы даете норму боеприпасов, погибших в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», - возмущается Пригожин.

Командиры ЧВК, как утверждает Пригожин, решили остаться в Бахмуте до 10 мая, чтобы не портить праздник Дня Победы, а 10 мая намерены отступить, чтобы «зализать раны», и передать позиции в городе Минобороны.

Вагнеровцы безуспешно штурмуют Бахмут с прошлого года и несут огромные потери. Под данным американской разведки, только с декабря 2022 года в боях за этот город погибли около 20 тысяч наемников.

В Киеве не стали реагировать на очередной пиар-вброс основателя ЧВК «Вагнер». Там склоняются к тому, что на самом деле у наемников заканчиваются не снаряды, а бойцы, и поэтому Пригожин пытается найти оправдание неудачам своих подразделений.

«Пригожин метит в будущие фюреры России»

Здесь дело отнюдь не только в Бахмуте, тут все намного серьезнее, заметил в интервью Русской службе «Голоса Америки» политический аналитик Андрей Пионтковский. По его мнению, Пригожин не случайно решил повысить ставки в противостоянии с военным руководством страны.

«Помимо того, что Пригожин в первом своем послании обматерил Шойгу с Герасимовым, которых давно называет предателями, затем он, по сути, поставил на одну доску с ними самого Путина, – подчеркнул аналитик. – Думаю, это его долгосрочная игра. Основатель наемнической структуры хорошо понимает, что война в Украине проиграна и строит свою политическую платформу уже в расчете на поствоенную и постпутинскую Россию. И она у него прекрасная. Он выступает в роли героя, который мужественно сражался на фронте, почти взял Бахмут, и лишь удар ножом в спину не позволил ему достичь цели. Не зря он своих обращениях черным словом поминает олигархов, жирующих на рублевских дачах. Это нравится народу».

В общем Пригожин метит в будущие фюреры России, не меньше, считает Андрей Пионтковский: «Он и раньше достаточно последовательно продвигался к этой цели, но никогда не действовал с такой наглостью и решительностью, как сегодня. Поэтому он становится кумиром ультра-фашистской части российского общества, так называемых турбо-патриотов, а авторитет Путин в этой среде стремительно падает. Молчащий Путин после нападения на Кремль, после неслыханного демарша Пригожина – это серьезный знак. Мне кажется, мы являемся свидетелями очень серьезного военно-политического кризиса в России».

Таким образом, констатировал аналитик, наступление ВСУ еще на началось, а украинцы уже одержали громадную психологическую победу, констатировал аналитик.

«Российская армия абсолютно деморализована. Раздрай в верхах ни для кого не секрет. По серьезному, в любой армии мира то, что делает Пригожин, называется мятежом. Когда кто-то угрожает оставить свои позиции на фронте, по законам военного времени его должны незамедлительно арестовать. Наверное, Шойгу с Герасимовым были бы совсем не против этого. Но сегодня, когда Пригожин у всех на глазах становится как бы героем патриотической части общества, это был бы крайне рискованный шаг».

Теперь самый главный вопрос – сойдет ли Пригожину всё с рук, полагает Андрей Пионтковский. Как ему представляется, до 9 мая это прояснится.

Между тем, вопреки заявлению Пригожина, вагнеровцы, по данным украинских источников, на самом деле наращивают силы в Бахмуте, стремясь захватить город к Дню Победы. Об этом, в частности, говорит и замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении», – цитирует Маляр РБК-Украина.

По свидетельству замминистра, украинские военные дают достойный отпор противнику.

«Откровенный блеф и шантаж»

В заявлении Пригожина кроется немалая доля лукавства, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. По его словам, вообще все заявления с обеих сторон по поводу боев за Бахмут привязаны к политическим целям.

«Для Украины важен тезис о том, что “Бахмут – это крепость”, – сказал он в комментарии «Голосу Америки». – А Москва, разумеется, мечтает, наконец, полностью захватить город до 9 мая. И вот на этом фоне прозвучало заявления господина Пригожина, которого в определенных и близких ему по духу кругах называют “понторезами”. Поэтому я не вижу каких-либо оснований верить в то, что “Вагнер“ снимется с позиций и в самый решающий момент уйдет. Тем более он (Пригожин) назвал дату – 10 Мая, рассчитывая, видимо, до этого дня полностью взять Бахмут под контроль».

Заявление Пригожина скорее отражение межкланового конфликта в российской верхушке, рассуждает Андрей Золотарев: «Понятно, что сам Пригожин не занимается оперативными военными вопросами, он выступает как пиарщик, публичное лицо ЧВК, организованной криминальной военной группировки. Мне кажется, что речь идет просто о том, что до 10 мая начнется ротация ЧВК “Вагнер“. Все остальное воспринимается как откровенный блеф и шантаж».

Тем более, Пригожин никогда, делая острые заявления и выступая в стиле «правдоруба», не выходил далеко за красные линии, очерченные Кремлем, уточнил директор аналитического центра «Третий сектор». «Он ходил на грани, вокруг да около, но не переступал запретную черту. Пригожин придерживается внутрисистемных правил. Это означает, что дальше громких заявлений дело тут не пойдет», – заключил он.

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