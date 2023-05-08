«Все отменил и улетел»: зачем Путину на Красной площади понадобился Лукашенко 10 8.05.2023, 13:09

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Каждая поездка белорусского диктатора в Москву — стресс для него.

Белорусские Telegram-каналы пишут, что Путин вызвал Лукашенко на парад в Москву. Диктатор не будет присутствовать на возложении цветов и поздравлять ветеранов на площади Победы утром 9 мая в Минске.

Зачем белорусский диктатор понадобился Путину на Красной площади?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с бывшим сотрудником администрации Лукашенко Анатолием Котовым, перешедший на сторону белорусского народа в 2020-ом году.

— Путину понадобился не только белорусский диктатор, надо же как-то показывать, что хоть кто-то в гости еще приезжает. Быть одному на практически пустой площади в день, из которого сделали культ «победобесия», это уже совсем как-то грустно. Поэтому за последние дни Кремль начал активно приглашать тех, кого еще в состоянии заманить к себе. Президент Кыргызстана раньше подтвердил свой приезд, сейчас появилась информация, что приглашают Туркменистан и Таджикистан. Ну и, естественно, если будут и эти, то отсутствие «самого главного союзник»а будет вообще крайне печальным. Самое главное здесь — показать, что хоть кто-то празднует вместе с Путиным, что он не в одиночестве.

— Хочет ли Лукашенко ехать в Москву?

— Я думаю, что каждая поездка в Москву для него все равно стресс, не самые приятные разговоры там проходят за закрытыми дверями. Но если бы Лукашенко ехал один в Кремль, то он бы еще и боялся. А так будут несколько президентов, которые, условно говоря, будут находиться всей компанией под какой-то защитой от дронов. Не думаю, что Лукашенко горит большим желанием туда ехать. Он регулярно туда ездил только на юбилейные даты с очень короткими визитами, всегда была мотивировка, что нужно праздновать в Минске. Но в этом году даже в Минске отменяются все мероприятия, в которых он традиционно принимал участие. Так что это хоть и не совсем приятное приглашение, но то, от которого нельзя отказаться.

— В последнее время Лукашенко явно пытается дистанцироваться от Путина. Тут и заявление о том, что «никто нападать на Беларусь не собирается», и молчание после атаки дронов, и КПП на границе с РФ. Удастся ли Лукашенко «отползти» и есть у Путина желание максимально «замазать» белорусского диктатора?

— Однозначно, у Путина есть желание максимально «замазать» Лукашенко, чтобы тот никуда не вырвался. Фактически, за исключением участия в наземной операции, все, что он хотел от Лукашенко, он получил: логистику, территорию, предприятия. Стоит ли использовать белорусские вооруженные силы напрямую? Наверное, по оценкам Кремля еще не пришло время, тем более, что толку от них ненамного больше, чем от российских мобилизованных.

Насчет того, что Лукашенко старается дистанцироваться, это скорее больше игра на публику, попытка доказать, что он еще сохраняет какую-то степень самостоятельности в политике. То, что на Беларусь никто не собирается нападать, тут он впервые за несколько лет проговорил тезис как «капитан очевидность». Никто никогда и не собирался это делать, такие фантазии были только в его воспаленном мозгу.

КПП на границе — это тоже как бы не признак дистанцирования от Российской Федерации. Никто толком не знает их реальное назначение, потому что озвученная версия, что это «якобы для предотвращения нелегальной миграции в условиях взаимного признания виз», абсурд. КПП тогда должны были стоять, когда визы не признавались, а не наоборот. Вполне возможно, что это связано с какими-то более серьезными мобилизационными мероприятиями, которые будут проходить на территории России.

Все это — попытка игры на публику и демонстрация того, что он еще что-то решает, не окончательно лег под Кремль. Хотя в Москву позвали на 9 мая — все в Минске отменил и полетел.

— Получается, что ни о какой реальной самостоятельности Лукашенко нельзя говорить?

— Абсолютно. У него осталось небольшое пространство для торга, самый главный предмет которого — подольше удержаться в качестве правителя Беларуси.

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