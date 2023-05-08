Как правильно выбрать режим духовки при приготовлении блюд 8.05.2023, 15:36

Правильный режим духовки - залог идеального блюда.

Чтобы получить идеальное блюдо в духовке, нужно строго придерживаться рецепта и, что не менее важно, правильно использовать доступные режимы самой духовки, пишет «Униан».

Как включить верхний и нижний нагрев в духовке – изучаем пиктограммы

Современные духовки могут похвастаться обилием разных режимов и функций, но разобраться в них иногда непросто. Поэтому первое время после покупки новой духовки настоятельно рекомендуем всегда держать под рукой инструкцию.

Если таковая по какой-либо причине отсутствует, например, утеряна, придется самостоятельно разбираться. Для этого нужно внимательно изучить пиктограммы, которые есть вокруг ручек управления и кнопок на духовке.

Самые популярные обозначения:

- горизонтальная линия вверху квадрата – верхний нагрев;

- горизонтальная линия внизу – нижний нагрев;

- обе линии вместе – нагрев сразу обоими ТЭНами.

Не удивляйтесь, если у вашей духовки нет режима нижнего нагрева. Такое бывает часто у бюджетных моделей, поскольку в принципе эта функция дублирует режим работы верхней плиты.

Что значит режим духовки с конвекцией – разбираемся

Сегодня даже бюджетные духовки, как правило, снабжены режимом конвекции. Он позволяет получить более равномерный нагрев блюда.

В этом режиме духовка использует встроенный вентилятор для циркуляции горячего воздуха по всей камере, что обеспечивает более равномерное распределение жара. Режим конвекции обычно обозначен пиктограммой с изображением вентилятора.

Режимы духовки для выпечки – какой выбрать

Для приготовления пирогов, кексов, бисквитов и других типов выпечки обычно рекомендуется использовать режим «Верхний и нижний нагрев». Он обеспечивает равномерный нагрев со всех сторон, что помогает получить хорошо пропеченное блюдо без подгоревших и сырых слоев.

Если в рецепте указано, что необходимо использовать режим с конвекцией, то следует выбирать его. Он особенно полезен для больших блюд – хлеба, крупных пирогов и т.п.

Важно помнить, что в режиме конвекции блюда могут готовиться быстрее, поэтому время и температуру необходимо корректировать в соответствии с рецептом.

У дорогих духовок могут быть предусмотрены отдельные режимы для конкретных видов выпечки. В этом случае предпочтительно, конечно, выбирать именно их.

Как подобрать режимы духовки для мяса

Тут все очень сильно зависит от того, что готовите: тушеная свинина с грибами в сырном соусе и запеченная говядина – сильно разные по своей концепции блюда.

В большинстве случаев используется режим «Верхний и нижний нагрев». Он обеспечивает равномерный нагрев мяса со всех сторон. Для получения хрустящей корочки можно дополнительно подержать мясо под верхним нагревом без режима конвекции.

В дорогих духовках часто предусмотрены специальные режимы для мяса – «Режим ростбифа», «Режим жаркого», «Режим Гриль» и т.п. Эти режимы изначально запрограммированы под конкретный тип блюда и потому подходят для него идеально.

В заключение еще раз отметим, что инструкция – ваш первый помощник, который подскажет, какие режимы духовки обозначения имеют. Кроме того, рекомендуем пользоваться в первую очередь теми рецептами блюд, где указаны не только время и температура готовки, но и предпочтительный режим работы духовки.

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