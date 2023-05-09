Украинский летчик: Кремль побоялся удара по самолетам 2 9.05.2023, 13:38

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Роман Свитан

В России опасаются «добрых людей».

Сегодняшний парад Победы в Москве стал самым коротким за последние 20 лет. Примечательно, что авиационную часть парада отменили. С чем это связано?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к известному военному аналитику, полковнику запаса Вооруженных сил Украины, летчику-инструктору Роману Свитану.

— Военные самолеты являются легитимными военными целями. По ним могли нанести удар так называемые «добрые люди», которые как минимум симпатизируют Украине. Вот для того, чтобы не рисковать, россиянам и пришлось убрать самолеты.

Самолетов у них хватает. Это не танки, не боевые машины. Они могли без проблем снять самолеты с фронта и пролететь над Москвой, но побоялись военного удара, а, может, это была и часть какой-то сделки. Разрешили им 40 минут провести парад без ударов беспилотников, но только без всего и вся, усеченный.

— Сообщается, что всего по Красной площади в этом году проехала только 51 единица техники. Остальное в Украине?

— Нет. У них есть достаточное количество, особенно ракетного вооружения. На парад они стянули старое «тяжелое» и ракеты — «Ярсы» прошли, старые танки Т-34-85. В принципе, могли бы увеличить количество ракет, но не стали этого делать , а вот все остальное действительно уже в Украине. Оно все на поле боя. Сразу с колес идет на выполнение боевых задач.

Знаете, я смотрел парад «одним глазом». Общее впечатление — усох. Если считать, что я 60 лет живу и где-то с пяти себя и советские парады помню, то этот из всех — самый усохший. Чувствуется деградация российского оборонпрома.

— Существует версия, что международная массовка на параде в Москве понадобилась Путину в качестве живого щита. Насколько такая версия вероятна?

— Так и есть. Я об этом неоднократно говорил еще с того момента, как принял предложение президент Кыргызстана. Путин этим президентом пытался прикрыться, а когда уже получил уведомление о том, что «добрые люди» не будут атаковать площадь, то в последний момент собрал всех.

Самое интересное, обратите внимание, что приехали в основном президенты стран ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим.). Так вот эти все президенты в полном составе скоро поедут в Китай к Си Цзиньпину на саммит.

Думаю, что не все так просто. Думаю, будет решаться вопрос о поставках в Россию старых советских боеприпасов из этих стран ОДКБ, которые приехали на парад.

Взамен этих старых советских боеприпасов, которых так не хватает российской армии, в эти страны пойдет китайское вооружение. Произведут такую замену. Это мое мнение как аналитика. Я вижу, для чего это нужно. Скорее всего, Китай вот так поможет России.

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