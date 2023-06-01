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Сенат Чехии принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО

  • 1.06.2023, 2:21
Сенат Чехии принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Альянса.

В среду, 31 мая, Сенат Чехии принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.

«Сегодня Сенат Чешской Республики принял важную резолюцию по скорейшему вступлению Украины в Организацию Североатлантического договора», - написал Стефанчук.

В принятом постановлении, в частности, говорится:

Украина демонстрирует решительность и готовность защищать евроатлантические ценности.

В интересах безопасности Чешской Республики, чтобы Украина победила российскую агрессию и присоединилась к НАТО.

Чехия поддерживает обучение, предоставление оружия и другого военного оборудования для Украины в координации с союзниками.

Кроме того, в резолюции отмечается, что саммит в Вильнюсе должен подтвердить сильную политическую приверженность Украине. Ведь вступление Украины в НАТО значительно усилит военный потенциал Альянса и сохранит международный порядок, основанный на правилах и нормах ООН.

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