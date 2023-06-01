Российский генерал в эфире у Соловьева призвал бомбить Белгородскую область РФ 12 1.06.2023, 8:19

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Депутата Госдумы охватила паника из-за прорыва под Шебекино.

призвал ВС РФ самим бомбить белгородское Шебекино Генерал российской армии Гурулев предложил нанести бомбовый удар по Шебекино в Белгородской области.

Генерал-лейтенант и депутат российской Думы Андрей Гурулев в прямом эфире шоу пропагандиста Соловьева призвал наносить ракетно-бомбовые удары по российской территории, пытаясь защититься от проникновения в РФ вооруженных подразделений со стороны Украины.

Первым российским городом, по которому должен быть нанесен бомбовый удар, по мнению политика, должен стать Шебекино в Белгородской области.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

«Нам время надо сегодня, надо точечно душить и долбить, в том числе и по Шебекино. Я думаю, там авиация разберется планирующими бомбами, так больше нельзя», - заявил российский депутат.

Заявление Гурулева вызвало резонанс в социальных сетях, поскольку это явно не было оговоркой - российский генерал описал схему, которая якобы позволит с помощью ударов по российской территории сдержать наступление украинской армии.

По его словам, ВС РФ на данный момент не могут проводить наступательных операций и вынуждены держать оборону - обороняться он предлагает бомбежкой собственных городов на границе с Украиной. О судьбе российских граждан в населенном пункте российский депутат упоминать не стал.

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