ISW: Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо «вагнеровцев» 1.06.2023, 8:59

1,028

Обещанные главой Чечни бойцы на фронте так и не появились.

Чтобы продолжить наступление, Кремль решил бросить в Украину на замену наемникам ЧВК «Вагнер» подразделения Рамзана Кадырова. При этом сам глава Чечни не решается задействовать свои силы для таких операций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что Кадыров, вероятно, получил от Кремля приказ начать наступательные операции в Украине после вывода «вагнеровцев» из Бахмута.

31 мая он заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области Украины. Также Кадыров рассказал, что его подразделениям необходимо начать «активные боевые действия» и «освободить ряд населенных пунктов».

По словам Кадырова, чеченский отряд специального назначения «Ахмат» (спецназ) и полк специального назначения «Север-Ахмат» переброшены на Марьинское направление юго-западнее Донецка.

В Минобороны РФ также заявили, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа «Ахмат» вели наступательные действия на Марьинском направлении.

Кадыров отметил, что российское военное командование приказало Росгвардии и «ахматовцам» начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Эксперты ISW отмечают, что пока не обнаружили признаков чеченских наступательных операций в Запорожский и Херсонских областях.

Отмечается, что чеченские силы не принимали участие в высокоинтенсивных боевых действиях в Украине почти год. Так, чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в штурмах Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области.

«Кадыровцы» в основном действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

Кадыров утверждал, что 3300 военнослужащих полка «Север-Ахмат» находились в Чечне по состоянию на 8 мая. По оценке ISW, он, возможно, консервировал свои силы, а не отправлял их на передовую.

«Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой наряду с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы», - говорится в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».