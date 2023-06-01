закрыть
1 июня 2023, четверг, 9:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ISW: Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо «вагнеровцев»

  • 1.06.2023, 8:59
  • 1,028
ISW: Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо «вагнеровцев»

Обещанные главой Чечни бойцы на фронте так и не появились.

Чтобы продолжить наступление, Кремль решил бросить в Украину на замену наемникам ЧВК «Вагнер» подразделения Рамзана Кадырова. При этом сам глава Чечни не решается задействовать свои силы для таких операций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что Кадыров, вероятно, получил от Кремля приказ начать наступательные операции в Украине после вывода «вагнеровцев» из Бахмута.

31 мая он заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области Украины. Также Кадыров рассказал, что его подразделениям необходимо начать «активные боевые действия» и «освободить ряд населенных пунктов».

По словам Кадырова, чеченский отряд специального назначения «Ахмат» (спецназ) и полк специального назначения «Север-Ахмат» переброшены на Марьинское направление юго-западнее Донецка.

В Минобороны РФ также заявили, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа «Ахмат» вели наступательные действия на Марьинском направлении.

Кадыров отметил, что российское военное командование приказало Росгвардии и «ахматовцам» начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Эксперты ISW отмечают, что пока не обнаружили признаков чеченских наступательных операций в Запорожский и Херсонских областях.

Отмечается, что чеченские силы не принимали участие в высокоинтенсивных боевых действиях в Украине почти год. Так, чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в штурмах Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области.

«Кадыровцы» в основном действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

Кадыров утверждал, что 3300 военнослужащих полка «Север-Ахмат» находились в Чечне по состоянию на 8 мая. По оценке ISW, он, возможно, консервировал свои силы, а не отправлял их на передовую.

«Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой наряду с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы», - говорится в отчете.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип
Путин, с вещами на выход
Путин, с вещами на выход Евгений Магда