«Кровь исходила из всех мест»: медики дали неутешительный прогноз по Лукашенко 1.06.2023, 9:39

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Что еще рассказал Валерий Цепкало Алесе Бацман о госпитализации диктатора.

Как сообщал сайт Charter97.org, в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман белорусский политик Валерий Цепкало рассказал о проблемах со здоровьем Александра Лукашенко.

Публикуем еще некоторые выдержки и видео интервью.

В Центральную клиническую больницу Москвы Лукашенко доставили в критическом состоянии.

«Было переливание крови, проводилась очистка крови, чтобы не образовывался тромбоз. У него (Лукашенко — ред.) кровь буквально из всех мест исходила. Это действительно очень серьезное генетическое сосудистое заболевание. Совершенно очевидно, что оно неизлечимо и эти рецидивы будут повторяться», — рассказал Цепкало.

На гормонах Лукашенко, по словам источников из медицинских кругов, еще некоторое время будет выполнять свои обязанности, но в целом медики дают «неутешительный прогноз» по состоянию диктатора.

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