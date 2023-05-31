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Валерий Цепкало: У Лукашенко неизлечимое заболевание

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  • 31.05.2023, 20:49
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Валерий Цепкало: У Лукашенко неизлечимое заболевание
Валерий Цепкало

По словам политика, счет идет на месяцы.

В интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман белорусский политик Валерий Цепкало рассказал о проблемах со здоровьем Александра Лукашенко.

«Все факты, которые я изложил, они сто процентов точны. Ему в четверг вечером стало плохо, его поместили в Центральную клиническую больницу Москвы. Сначала пытались местные врачи привести его в нормальное состояние, у него был острый шок, он даже потерял сознание. И когда это произошло, ночью были подняты практически все врачи города Москвы, лучшие специалисты», - рассказал Цепкало.

Политик утверждает, что у Лукашенко неизлечимое заболевание.

« <...> Заболевание неизлечимо, рецидивны будут повторяться. Его будут поддерживать на гормональной терапии. На адреналине и гормоне он сможет выполнять обязанности, но это будет происходить с определенной периодичностью», - отметил оппозиционер.

По словам политика, у Лукашенко очень серьезное «сосудистое заболевание» и диктатор уже «сбитый летчик».

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