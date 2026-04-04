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Пасха ставит нас перед выбором: сильные слова архиепископа Кондрусевича на Воскресение Христово

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  • 4.04.2026, 10:27
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Пасха ставит нас перед выбором: сильные слова архиепископа Кондрусевича на Воскресение Христово

Благодать Божия не может быть там, где царит компромисс со злом.

Пастырское слово на Пасху, которую католики отмечают в 2026 году 5 апреля, направил к духовенству и верующим архиепископ эммерит Тадеуш Кондрусевич. В своем размышлении почетный иерарх и моральный авторитет белорусских католиков метко указывает на упущения сегодняшних христиан, раскрывает, как «культура упаковки» проникает в христианство.

Благословение верб стало важнее, чем размышления над моральным непостоянством. Освящение пасхальной пищи — чем праздник Пасхи. Свадебная фотосессия — чем супружеская любовь.

Как нельзя праздновать Пасху и к чему приводит любовь без правды? Полную версию Слова иерарха опубликовала Минско-Могилевская архиепархия, а сайт Charter97.org публикует главные моменты.

Современную секулярную культуру можно назвать культурой упаковки, которая презирает содержание в пользу внешней формы. К сожалению, она также все чаще проникает в нашу христианскую жизнь.

Об этом свидетельствуют некоторые современные религиозные практики. Благословение верб важнее, чем размышления над моральным непостоянством человека, который сегодня прославляет Иисуса, а завтра Его предает. Освящение пасхальной пищи — важнее, чем праздник Пасхи. Свадебная фотосессия и свадьба — чем супружеская любовь. Традиция крещения ребенка — чем суть этого таинства и обязанность родителей и крестных заботиться о его христианском воспитании. Модная первокоммунийная одежда и подарки — чем духовное значение первой встречи с Евхаристическим Иисусом. Помпезное погребение — чем молитва в интенции умершего.

И Иисуса во всем этом становится все меньше и меньше.

В результате этого христианство вместо христоцентрического становится антропоцентрическим. Цунами секуляризма стремится свергнуть Бога с пьедестала истории мира и заменить его человеком и бездуховным гуманизмом. Не зря святой Иоанн Павел II говорит, что христианин не может удовлетворяться минималистической этикой и поверхностной религиозностью.

Мы заключаем пустоту наших сердец в красивую упаковку. А в тоже время единственная смысловая пустота — это пустая могила Христа. Нужно помнить о том, что манипулирование учением Христа гасит свет Воскресшего, а верность Его учению ведет к такой же славе, из которой Он вышел из могилы.

Нельзя праздновать Пасху и оставаться невольниками греха. Христос вышел из могилы не для того, чтобы человек продолжал пребывать в греховном болоте, а чтобы воскрес в Божьей благодати и жил в ней. А благодать Божия не может быть там, где царит компромисс с грехом.

Пасха — это проявление безграничной любви Бога к человеку. Но любовь без правды — это замаскированная под милосердие ядовитая ловушка. Поэтому Пасха призывает не только провозглашать правду Воскресения Христа, но также без двусмысленности и пренебрежений провозглашать Его учение.

Мы не имеем права смущать других несогласными с моральными нормами убеждениями и поведением. Напротив, своим христианским свидетельством должны укреплять их веру, так как сомнения относительно веры открывают двери греха.

Поэтому необходимо защищать правду Евангелия, а не приспосабливаться к современным аморальным идеологиям. По словам Святого Августина, правда похожа на льва. Лев — король зверей и его не надо защищать, потому что он сам себя защитит. Также и правду не надо защищать. Достаточно ее объявить — и она защитит сама себя.

Поэтому Пасха ставит нас перед выбором. Мы всем сердцем держимся полученной от апостолов правды веры или теряемся в хаосе стерильных новинок религиозного равнодушия и модернизма. Мы с воскресшим Христом или строим идола на глиняных ногах?

Мы должны верить в воскресение Христа так же, как верим, что после захода солнца следующим утром наступит его восход.

Бог существует и обещает нам вечную жизнь, гарантией которой является правда Воскресения. Если бы христианство не основывалось на нем, наши христианские общины были бы похожи на клубы по интересам. Наша вера и поклонение ничего бы не значили. У нас не было бы надежды и мы не смогли бы победить жизненные проблемы.

Но Христос воскрес. И это прекрасная часть истории человечества. Своим Воскресением он открыл нам путь в счастливую вечность. Пусть тогда Пасха будет для нас временем истины, делающей нас свободными, и временем возрождения в Святом Духе.

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