Российские добровольцы уничтожили в Белгородской области колонну РСЗО «Град» на марше

Российские добровольцы уничтожили в Белгородской области колонну РСЗО «Град» на марше3
- 1.06.2023, 13:16
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Бои в окрестностях Шебекино продолжаются.
Бойцы Легиона «Свобода России» в боях за Шебекино Белгородской области уничтожили вражескую колонну РСЗО «Град» (БМ-21).
Об этом сообщили российские добровольцы из Легиона «Свобода России».
«Вместе с братьями из РДК продолжаем демилитаризовать путинскую армию», — отмечается в сообщении.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан».