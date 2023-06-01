Как почистить индукционную плиту: что можно и нельзя использовать 4 1.06.2023, 14:43

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иллюстративное фото

Самые эффективные «народные» методы.

Индукционная плита – современное, практичное и эффективное решение, если бы не одно «но»: их поверхности очень подвержены появлению потертостей и царапин. Абразивные средства, жесткие губки и отбеливатели на основе аммиака или хлора мгновенно повредят деликатную поверхность.

Для качественной очистки пригоревшего жира или остатков пищи можно использовать «домашние» лайфхаки: уксус, лимонную кислоту или зубную пасту.

Издание Sante Plus собрало топ советов, которые помогут безопасно очистить индукционную плиту.

Правила мытья плиты

Начнём с общего. Есть пять основных правил мытья индукционной плиты:

Перед началом очищения дайте плите полностью остыть.

Избегайте использования химических средств для чистки плиты, пока она еще горячая, поскольку испарения могут нанести вред здоровью.

Всегда протирайте дно посуды перед тем, как поставить ее на индукционную плиту, чтобы предотвратить появление царапин.

Во избежание переливания не переполняйте кастрюли и сковородки.

Если на индукционной расплавилась сладкая пища или пластик, поверхность может быть повреждена навсегда. Эксперты советуют удалять эти загрязнения, когда плита горячая.

Что нельзя использовать для очистки индукционных плит

Не следует очищать индукционную плиту следующими средствами:

абразивными порошками;

стальной ватой;

ножами или любыми другими острыми инструментами (могут повредить поверхность стекла);

легковоспламеняющимися предметами;

отбеливателями на основе аммиака или хлора (они оставляют пятна на поверхности плиты, которые затем невозможно отмыть).

Для очищения лучше использовать мягкую ткань или неабразивную губку.

Если на плиту разлилась пища, подождите, пока она остынет, а затем пройдитесь по поверхности влажной тряпкой или мягкой губкой.

Топ советов для легкой чистки индукционной плиты

Белый уксус

Если ваша индукционная плита сильно загрязнена, сначала протрите всю грязь влажной тряпкой и удалите остатки пищи с помощью индукционного скребка. Главное – не слишком давить, чтобы избежать царапин. Используйте скребок для стекла и керамики.

После этого следует смочить мягкую ткань или губку в белом уксусе и протереть поверхность. Подождите немного, прежде чем удалить излишки, используя чистую салфетку из микрофибры.

Зубная паста

Распределите зубную пасту по всей поверхности плиты.

Следует добавить немного воды и протирать поверхность губкой, пока не исчезнут пятна и грязь.

Вытрите остатки чистой сухой тканью из микрофибры.

Мыльная вода и сода

Замочите тряпки в теплой мыльной воде. Пока ткань пропитывается моющим средством, следует щедро посыпать поверхность плиты содой.

Отожмите ткани так, чтобы они остались немного влажными. Затем положите их на плиту поверх пищевой соды.

Оставьте тряпки и соду на 20-30 минут. После этого осторожно удалите остатки соды. Главное – не тереть, чтобы нерастворенные абразивные частицы не поцарапали поверхность.

Лимонная кислота

Это экономичный и экологичный лайфхак, который лишит неприятного запаха и вернет плите блеск.

Разрежьте пополам лимон и натрите одной половинкой поверхность плиты.

Промойте плиту влажной губкой и протрите сухой тканью из микрофибры.

Сода и уксус

В равных пропорциях смешиваем уксус и воду. Наливаем раствор в пульверизатор, опрыскиваем индукционную панель и оставляем на 10 минут.

Протрите поверхность мягкой сухой тканью.

Посыпьте плиту содой и сбрызните сверху белым уксусом.

Оставьте на 15-20 минут и осторожно, чтобы не поцарапать поверхность, удалите остатки смеси влажной губкой.

Очистка индукционной плиты белым глиняным камнем

Вам понадобится белый глиняный камень в форме пасты, чтобы не поцарапать плиту.

Нанесите небольшое количество средства на неабразивную губку или влажную ткань.

Очистите индукционную плиту круговыми движениями.

Промойте чистой влажной губкой и протрите мягкой тканью.

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