Собчак и Симоньян пригласили жителей Шебекино к себе домой 3 1.06.2023, 15:24

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Российские добровольцы ведут бои на окраинах города.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала жителей Шебекино Белгородской области, где 1 июня проводят второю фазу военной операции «РДК» и Легион «Свобода России», уезжать.

«Сограждане из Шебекино! Если какая-то семья хочет переехать, пока наша армия еще не разнесла тех, кто вас кошмарит, пишите мне в комменты в этом канале. Оплачу переезд и съемное жилье. Семей пять-десять точно потяну сама, дальше объявим сбор», - написала Симоньян в своем телеграм-канале.

К пропагандистке присоединилась и Ксения Собчак.

«Я помогу с расселением жителей приграничных территорий Белгородской области, чьи дома оказались разрушенными в результате обстрелов. Моя редакция соберет данные, проверит их, передаст мне. После этого я сниму в Белгороде или в Москве и окрестностях несколько квартир для нескольких семей. Билеты, если понадобится, тоже на мне», - сообщила Собчак.

Отметим, что об эвакуации жителей Шебекино подальше от границы с Украиной заявил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков и, видимо, в панике перепутал дни.

«Сегодня наши дети уезжают - 200 человек семей, мамы, бабушки - с маленькими детьми в Пензу. И дальше в среду (извините, оговорился, в субботу, 3 июня) - 600 человек в Калугу и Ярославль», - сообщил Гладков у себя в «Телеграм».

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня с утра бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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